At üstünde diploma aldılar
Atatürk Üniversitesi Erzurum Meslek Yüksekokulu’nun yaklaşık 600 mezunu için atlı diploma töreni düzenlendi. At biniciliği ve antrenörlüğü bölümüne ait alandaki törende, dönem birincileri atlarla diplomalarını aldı.
Atatürk Üniversitesi bünyesinde 1983’te kurulan Erzurum Meslek Yüksekokulu’nda 2018-2019 akademik yılı mezunları için farklı bir diploma töreni düzenlendi. Bölümde bir yıl önce öğretime başlanan at biniciliği ve antrenörlüğü bölümüne ait alandaki törene Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, fakülte dekanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.
At üstünde törenin yapıldığı alanı dolaşan Erzurum Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muhammet Dursun Kaya, 21 bölüm, 40 programda 4 bine yakın öğrencinin öğrenim gördüğünü söyledi. Yaklaşık 600 öğrenciyi mezun ettiklerini belirten Prof. Dr. Kaya, bu yılki törende alışılmışın dışına çıktıklarını vurguladı. At biniciliği ve antrenörlüğü programı bölümünün bu yıl ilk kez öğrenci aldığını söyleyen Prof. Dr. Kaya, "Burada hem öğrencilerimizi yetiştiriyoruz hem de isteyenlere ata binmeyi öğretiyoruz. Ayrıca Hipoterapi Merkezi’yle de otistik ve down sendromlu çocuklara terapi uyguluyoruz. Bu yılki törende istedik ki hem yeni bölümü hem de merkezin lansmanını da yapalım. İnşallah önümüzdeki yıl ilk mezunlarını verecek olan at biniciliği ve antrenörlüğü programı bölümü öğrencileriyle çok daha renkli bir diploma töreni olur" dedi.
Törende daha sonra meslek yüksekokulunda bölümlerin dönem birincileri atlarla alana getirildi. Öğrencilerin eşlik ettiği birincilere Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, diplomalarını verdi. At üstünde diploma alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muhammet Dursun Kaya ise bir öğrencinin belgesini ata binerek verdi. Renkli görüntülerin yaşandığı tören, halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle sona erdi.
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