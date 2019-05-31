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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
31.05.2019 - 15:26, Son Güncelleme:/

At üstünde diploma aldılar

Atatürk Üniversitesi Erzurum Meslek Yüksekokulu’nun yaklaşık 600 mezunu için atlı diploma töreni düzenlendi. At biniciliği ve antrenörlüğü bölümüne ait alandaki törende, dönem birincileri atlarla diplomalarını aldı.

At üstünde diploma aldılar
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Atatürk Üniversitesi bünyesinde 1983’te kurulan Erzurum Meslek Yüksekokulu’nda 2018-2019 akademik yılı mezunları için farklı bir diploma töreni düzenlendi. Bölümde bir yıl önce öğretime başlanan at biniciliği ve antrenörlüğü bölümüne ait alandaki törene Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, fakülte dekanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

At üstünde törenin yapıldığı alanı dolaşan Erzurum Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muhammet Dursun Kaya, 21 bölüm, 40 programda 4 bine yakın öğrencinin öğrenim gördüğünü söyledi. Yaklaşık 600 öğrenciyi mezun ettiklerini belirten Prof. Dr. Kaya, bu yılki törende alışılmışın dışına çıktıklarını vurguladı. At biniciliği ve antrenörlüğü programı bölümünün bu yıl ilk kez öğrenci aldığını söyleyen Prof. Dr. Kaya, "Burada hem öğrencilerimizi yetiştiriyoruz hem de isteyenlere ata binmeyi öğretiyoruz. Ayrıca Hipoterapi Merkezi’yle de otistik ve down sendromlu çocuklara terapi uyguluyoruz. Bu yılki törende istedik ki hem yeni bölümü hem de merkezin lansmanını da yapalım. İnşallah önümüzdeki yıl ilk mezunlarını verecek olan at biniciliği ve antrenörlüğü programı bölümü öğrencileriyle çok daha renkli bir diploma töreni olur" dedi.

Törende daha sonra meslek yüksekokulunda bölümlerin dönem birincileri atlarla alana getirildi. Öğrencilerin eşlik ettiği birincilere Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, diplomalarını verdi. At üstünde diploma alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muhammet Dursun Kaya ise bir öğrencinin belgesini ata binerek verdi. Renkli görüntülerin yaşandığı tören, halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle sona erdi.

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