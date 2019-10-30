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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 30.10.2019 - 00:21, Son Güncelleme:/

Asya’nın en iyilerinde 51 Türk üniversitesi

LONDRA merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS, Avrupa’nın gelişmekte olan ekonomileriyle Orta Asya’nın en iyi üniversitelerini akademik intiba, öğrenci-fakülte oranı, araştırma etkisi, uluslararası görünüm gibi kriterlere göre sıraladı.

Asya’nın en iyilerinde 51 Türk üniversitesi
Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr

Listenin zirvesinde Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi yer aldı. Rus üniversiteleri ilk 10’da öne çıkarken Estonya, Çekya ve Polonya’daki yükseköğretim kurumları da ilk 10’da temsil edildi. 2020 listesinde geçen yıla göre Türk üniversitelerinin önemli bir kısmı sıra kaybetti. Bu yıl en iyi dereceyi 11’incilikle Koç yakalarken ODTÜ 13, Boğaziçi 15, Bilkent 16, İTÜ 20 ve Sabancı 21’inci sırada kendine yer buldu. Bu sene listedeki Türk üniversitesi sayısı 45’ten 51’e yükseldi.

THE LİSTESİ DE AÇIKLANDI
Times Higher Education (THE) da bilgisayar ve mühendislik programlarında 2020’nin en iyi üniversitelerini belirledi. Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşunun listesinde Türkiye’den en iyi dereceleri Bilkent ve Sabancı mühendislikte 251-300 sıra bandıyla yakaladı. Sabancı ayrıca bilgisayar bilimlerinde de aynı sıra bandında yer aldı. Mühendislik listesinde Türkiye’den 26, bilgisayar bilimlerindeyse 7 üniversite temsil edildi. Mühendislikte Boğaziçi 301-400, Koç 401-500, İTÜ 501-600, Erciyes 601-800 sıra bandına yerleşti. Bilgisayar bilimlerindeyse Boğaziçi, İTÜ ve ODTÜ 401-500, Bilkent ise 501-600 sıra bandında konumlandı. Gazi ve Yıldız Teknik üniversiteleri de ilk 700’e girdi. Mühendislikte California Teknoloji Enstitüsü (Caltech) ve bilgisayar bilimlerindeyse Oxford dünyanın en iyisi oldu.

İLK 10

KURUM20192020
Koç Üniversitesi1211
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)813
Boğaziçi Üniversitesi1015
Bilkent Üniversitesi 1416
İstanbul Teknik Üniversitesi2120
Sabancı Üniversitesi2121
İstanbul Üniversitesi2826
Hacettepe Üniversitesi3341
Ankara Üniversitesi6366
Yıldız Teknik Üniversitesi-87

*Sıralama 2020 dikkate alınarak yapıldı

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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