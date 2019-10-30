Asya’nın en iyilerinde 51 Türk üniversitesi
LONDRA merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS, Avrupa’nın gelişmekte olan ekonomileriyle Orta Asya’nın en iyi üniversitelerini akademik intiba, öğrenci-fakülte oranı, araştırma etkisi, uluslararası görünüm gibi kriterlere göre sıraladı.
Listenin zirvesinde Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi yer aldı. Rus üniversiteleri ilk 10’da öne çıkarken Estonya, Çekya ve Polonya’daki yükseköğretim kurumları da ilk 10’da temsil edildi. 2020 listesinde geçen yıla göre Türk üniversitelerinin önemli bir kısmı sıra kaybetti. Bu yıl en iyi dereceyi 11’incilikle Koç yakalarken ODTÜ 13, Boğaziçi 15, Bilkent 16, İTÜ 20 ve Sabancı 21’inci sırada kendine yer buldu. Bu sene listedeki Türk üniversitesi sayısı 45’ten 51’e yükseldi.
THE LİSTESİ DE AÇIKLANDI
Times Higher Education (THE) da bilgisayar ve mühendislik programlarında 2020’nin en iyi üniversitelerini belirledi. Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşunun listesinde Türkiye’den en iyi dereceleri Bilkent ve Sabancı mühendislikte 251-300 sıra bandıyla yakaladı. Sabancı ayrıca bilgisayar bilimlerinde de aynı sıra bandında yer aldı. Mühendislik listesinde Türkiye’den 26, bilgisayar bilimlerindeyse 7 üniversite temsil edildi. Mühendislikte Boğaziçi 301-400, Koç 401-500, İTÜ 501-600, Erciyes 601-800 sıra bandına yerleşti. Bilgisayar bilimlerindeyse Boğaziçi, İTÜ ve ODTÜ 401-500, Bilkent ise 501-600 sıra bandında konumlandı. Gazi ve Yıldız Teknik üniversiteleri de ilk 700’e girdi. Mühendislikte California Teknoloji Enstitüsü (Caltech) ve bilgisayar bilimlerindeyse Oxford dünyanın en iyisi oldu.
İLK 10
|KURUM
|2019
|2020
|Koç Üniversitesi
|12
|11
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
|8
|13
|Boğaziçi Üniversitesi
|10
|15
|Bilkent Üniversitesi
|14
|16
|İstanbul Teknik Üniversitesi
|21
|20
|Sabancı Üniversitesi
|21
|21
|İstanbul Üniversitesi
|28
|26
|Hacettepe Üniversitesi
|33
|41
|Ankara Üniversitesi
|63
|66
|Yıldız Teknik Üniversitesi
|-
|87
*Sıralama 2020 dikkate alınarak yapıldı
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