Astrofizikçi Dr. Yıldız öğrencilere bilimi anlattı
Çalışmalarına NASA’da devam eden Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, ilköğretim okulu öğrencileriyle buluştu.
Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi’nde (NASA) çalışmalarını sürdüren Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, Bilfen Çamlıca İlköğretim okulu öğrencilerinin konuğu oldu. Bilimin halka ulaşması ve gençlere hitap edebilmesinin önemli olduğunu söyleyen Yıldız, “Türkiye’deki gençlerde önemli bir potansiyel bulunuyor ve bunun değerlendirilmesi gerekiyor. Eğitim sisteminin, gençlere öğrendiklerini sorgulamayı öğretmesi gerekiyor” dedi.
Bilfen Çamlıca İlköğretim Okulu konferans salonunda öğrencilerle buluşan Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi'nde (NASA) görevli Türk bilim adamı Dr. Umut Yıldız, ‘Derin Uzayda Bilim’ konulu sunumunun yanı sıra NASA ve uzay çalışmaları hakkında yaptığı çalışmaları öğrencilerle paylaştı. Gerçekleşen söyleşide uzay meraklılarının sorularını da yanıtlayan Yıldız, Türkiye’de gençlerin uzayla ilgili merakının kendisini umutlandırdığını ve uzay çalışmalarının başarılı olabilmesinin en önemli kriterinin merak ve insan gücü olduğunu söyledi.
‘MARS’A EN FAZLA İSİM GÖNDEREN ÜLKE TÜRKİYE’
Mars gezegenine en çok isim gönderen ve bu seyahatin zorluklarını anlatan Dr. Yıldız, şöyle konuştu:
“Mars’la ilgili bilinmeyen pek çok nokta var. Şu anda Dünya'yı bile neredeyse tanımıyoruz, okyanusların altını bilmiyoruz, Dünya'mızın çekirdeğinde neler var, içyapısını hala araştırıyoruz. Aynı şekilde daha Dünya'mızı bile tam anlamıyla bilmediğimiz gibi Mars hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz” dedi.
DR. UMUT YILDIZ KİMDİR?
Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, NASA’ya ait Jet Propulsion Laboratory (JPL)’de derin uzay iletişimi ve astrofizik alanlarında araştırmacı olarak çalışıyor. Hollanda Leiden Üniversitesi Gözlemevi’nde Astrokimya, Molekül Astrofiziği alanında doktorasını yapan Dr. Yıldız, aynı zamanda bilim yazarı ve konuşmacıdır.
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