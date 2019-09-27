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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
27.09.2019 - 15:30, Son Güncelleme:/

Astrofizikçi Dr. Yıldız öğrencilere bilimi anlattı

Çalışmalarına NASA’da devam eden Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, ilköğretim okulu öğrencileriyle buluştu.

Astrofizikçi Dr. Yıldız öğrencilere bilimi anlattı
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Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi’nde (NASA) çalışmalarını sürdüren Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, Bilfen Çamlıca İlköğretim okulu öğrencilerinin konuğu oldu. Bilimin halka ulaşması ve gençlere hitap edebilmesinin önemli olduğunu söyleyen Yıldız, “Türkiye’deki gençlerde önemli bir potansiyel bulunuyor ve bunun değerlendirilmesi gerekiyor. Eğitim sisteminin, gençlere öğrendiklerini sorgulamayı öğretmesi gerekiyor” dedi.

Bilfen Çamlıca İlköğretim Okulu konferans salonunda öğrencilerle buluşan Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi'nde (NASA) görevli Türk bilim adamı Dr. Umut Yıldız, ‘Derin Uzayda Bilim’ konulu sunumunun yanı sıra NASA ve uzay çalışmaları hakkında yaptığı çalışmaları öğrencilerle paylaştı. Gerçekleşen söyleşide uzay meraklılarının sorularını da yanıtlayan Yıldız, Türkiye’de gençlerin uzayla ilgili merakının kendisini umutlandırdığını ve uzay çalışmalarının başarılı olabilmesinin en önemli kriterinin merak ve insan gücü olduğunu söyledi.

‘MARS’A EN FAZLA İSİM GÖNDEREN ÜLKE TÜRKİYE’
Mars gezegenine en çok isim gönderen ve bu seyahatin zorluklarını anlatan Dr. Yıldız, şöyle konuştu:
“Mars’la ilgili bilinmeyen pek çok nokta var. Şu anda Dünya'yı bile neredeyse tanımıyoruz, okyanusların altını bilmiyoruz, Dünya'mızın çekirdeğinde neler var, içyapısını hala araştırıyoruz. Aynı şekilde daha Dünya'mızı bile tam anlamıyla bilmediğimiz gibi Mars hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz” dedi.

DR. UMUT YILDIZ KİMDİR?
Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, NASA’ya ait Jet Propulsion Laboratory (JPL)’de derin uzay iletişimi ve astrofizik alanlarında araştırmacı olarak çalışıyor. Hollanda Leiden Üniversitesi Gözlemevi’nde Astrokimya, Molekül Astrofiziği alanında doktorasını yapan Dr. Yıldız, aynı zamanda bilim yazarı ve konuşmacıdır.

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