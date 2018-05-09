Asırlık okullar ‘spor ve sanat’ şöleninde
Türkiye’nin asırlık 43 okulu ‘100 Yıllık Okullar Spor, Sanat ve Kültür Şöleni’nde bir araya geldi. Bu yıl 16’ncısı düzenlenen etkinliğe 38 okul takımı katılıyor.
Köklü okullardan öğrenci ve mezunlarının katıldığı ‘100 Yıllık Okullar Spor, Sanat ve Kültür Şöleni’ başladı. FMV Işık Okulları tarafından 2002 yılından itibaren gerçekleştirilen ‘Spor Şöleni’ne bu yıl itibariyle sanatsal ve kültürel etkinlikler de eklendi ve etkinlik, ‘100 Yıllık Okullar Spor, Sanat ve Kültür Şöleni’ adını aldı. Şölene, 38 lise takımı, 18 mezun takımı olmak üzere toplamda 43 asırlık okul katılıyor. 10 Mayıs’ta sona erecek olan etkinliğin açılışında bir konuşma yapan FMV CEO’su Koray Tulgar etkinlikle ilgili, “Öğrencilerimiz spor ve sanat etkinlikleriyle kendilerini keşfederken, hem rekabeti, hem yaratmanın ve paylaşmanın güzelliğini yaşıyor hem de dostluklar kurma fırsatını yakalıyorlar” dedi.
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