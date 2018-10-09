Aşırı koruma ‘bağımlılık’ yapabilir

Söz birliği etmişcesine hepsinin ortak şikâyeti, aşırı korumacı ailelerin tutumu. Özellikle son yıllarda artık okulu da öğretmeni de yönetmeye çalışan WhatsApp gruplarında bu tutumun daha net görüldüğünden şikâyetçiler. Çocuğu adına düşünen ve hareket eden, hatta neredeyse ayakları üzerinde durmasına, büyümesine izin vermeyen ve kendilerine bağımlı hale getiren anneler, okulların adeta başbelası.

BIRAKIN ÖĞRETMEN İŞİNİ YAPSIN

Termosta yemek taşıyan, okula getirip götürürken bahçeye değil de sınıfına kadar eşlik etmek isteyen, terlediğinde üstünü değiştirmesi için öğretmene talimatlar yağdıran, okul bahçesinde koşmasına, oynamasına izin vermeyen, arkadaş ilişkilerine müdahele eden, tabağındaki her şeyi yemesini isteyen, ev ödevini onun yerine yapan, saat saat çocuğun ne yaptığını izlemeye çalışan aileler hem öğretmenleri, hem de diğer velileri rahatsız ediyor. Uzmanlar, böyle davranan annelerin çocuklarının da bağımlı, ürkek ve çoğu zaman mutsuz olduğunu vurguluyor.

SORUMLULUK ALMASINA İZİN VERİN

Eğitimcilere göre, bu tür davranışlar çocuğun özgürce düşünmesi, gelişmesi, sorumluluk alması önünde en büyük engel. Çoğu zaman bu tür ailelerin çocuklarının anksiyete, depresyon veya okul reddi gibi sorunlarla karşılaştığının altını çizen öğretmenler, böyle yetişen çocukların gelecekte kendine güveni olmayan ve başkalarına bağımlı bireyler olabileceği uyarısını yapıyor.

Evet, özellikle büyük şehirlerde yaşamak ve çocuk büyütmek zor. Birçok güvenlik ve sağlık sorunu yaşanabiliyor. Çocuğun gelişimi ve eğitimini de yakından takip etmek gerekiyor. Ancak okulla ve öğretmenle işbirliği yaparak, uzlaşarak, okula da güvenerek bunu yapmak en iyisi galiba. Hem kendi iç huzurunuz hem de çocuğunuzun gelişimi için denemeye değer. İşe önce onlara sorumluluk vermekten başlayın.

Ne dersiniz?