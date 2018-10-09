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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
09.10.2018 - 13:19, Son Güncelleme:

Aşırı koruma ‘bağımlılık’ yapabilir

Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr
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Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr
Aşırı koruma ‘bağımlılık’ yapabilir

Okul yöneticisi ve öğretmenlerle ne zaman buluşsak, söz velilere de geliyor.

Söz birliği etmişcesine hepsinin ortak şikâyeti, aşırı korumacı ailelerin tutumu. Özellikle son yıllarda artık okulu da öğretmeni de yönetmeye çalışan WhatsApp gruplarında bu tutumun daha net görüldüğünden şikâyetçiler. Çocuğu adına düşünen ve hareket eden, hatta neredeyse ayakları üzerinde durmasına, büyümesine izin vermeyen ve kendilerine bağımlı hale getiren anneler, okulların adeta başbelası.

BIRAKIN ÖĞRETMEN İŞİNİ YAPSIN
Termosta yemek taşıyan, okula getirip götürürken bahçeye değil de sınıfına kadar eşlik etmek isteyen, terlediğinde üstünü değiştirmesi için öğretmene talimatlar yağdıran, okul bahçesinde koşmasına, oynamasına izin vermeyen, arkadaş ilişkilerine müdahele eden, tabağındaki her şeyi yemesini isteyen, ev ödevini onun yerine yapan, saat saat çocuğun ne yaptığını izlemeye çalışan aileler hem öğretmenleri, hem de diğer velileri rahatsız ediyor. Uzmanlar, böyle davranan annelerin çocuklarının da bağımlı, ürkek ve çoğu zaman mutsuz olduğunu vurguluyor.

SORUMLULUK ALMASINA İZİN VERİN
Eğitimcilere göre, bu tür davranışlar çocuğun özgürce düşünmesi, gelişmesi, sorumluluk alması önünde en büyük engel. Çoğu zaman bu tür ailelerin çocuklarının anksiyete, depresyon veya okul reddi gibi sorunlarla karşılaştığının altını çizen öğretmenler, böyle yetişen çocukların gelecekte kendine güveni olmayan ve başkalarına bağımlı bireyler olabileceği uyarısını yapıyor.

Evet, özellikle büyük şehirlerde yaşamak ve çocuk büyütmek zor. Birçok güvenlik ve sağlık sorunu yaşanabiliyor. Çocuğun gelişimi ve eğitimini de yakından takip etmek gerekiyor. Ancak okulla ve öğretmenle işbirliği yaparak, uzlaşarak, okula da güvenerek bunu yapmak en iyisi galiba. Hem kendi iç huzurunuz hem de çocuğunuzun gelişimi için denemeye değer. İşe önce onlara sorumluluk vermekten başlayın.

Ne dersiniz?

 

Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr
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