ASELSAN'dan araştırma üniversiteleriyle iş birliği

ASELSAN ile Üniversiteler Arasında Lisansüstü Eğitim Protokolü İmza Töreni ve ASELSAN Akademi Tanıtım Programı, savunma sanayisi ve yükseköğretim kurumlarının temsilcilerini bir araya getirdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türkiye'nin 2023 yılı hedeflerine ulaşmasında küresel ekonomide rekabet gücünü artırmasının önemini belirterek, bilimsel ve teknolojik alanlarda gerçekleştirilecek yenilik ve başarıların, sürdürülebilir kalkınma ve sosyoekonomik gelişimin anahtarı olacağını söyledi.

Saraç, gelişen teknoloji ve değişen ihtiyaçlara cevap verebilmek adına üniversitelerin 21'inci yüzyılda her zamankinden daha dinamik ve yenilikçi olmak zorunda olduğunu belirtti.

Türkiye'nin teknoloji üretebilme becerisi geliştikçe, nitelikli sanayi şirketlerinin sayısının arttığını vurgulayan Saraç, bunun üniversite-sanayi iş birliğini daha da geliştirdiğini dile getirdi.

ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİNE ÖZEL DESTEKLER SAĞLANACAK

Araştırma üniversitelerinde, nitelikli çıktılar alınan araştırma süreçlerini gözden geçireceklerini belirten Saraç, "Mevcut politika ve stratejileri daha da geliştireceğiz. Araştırma altyapılarına destek veren Kalkınma Bakanlığı ve araştırmalara fon sağlayan TÜBİTAK gibi kurumlarla araştırma üniversitelerimize özel destekler geliştirilmesi için de girişimler başlattığımızı ifade etmek isterim" dedi.

Saraç, ASELSAN Akademinin, üniversitelerin dünyayla bütünleşmelerine büyük katkı sağlayacağının altını çizerek, şöyle devam etti:

"ASELSAN Akademi'nin yeni nesil üniversite konseptine uygun olarak olumlu sonuçlar üreteceğine inanıyoruz. Yine bu proje, sanayi doktorasından daha farklı ve vizyonel bir bakışın ürünü. Bu program ülkemizin rekabet gücünün artmasında önemli rol oynayacak ve sanayimizdeki teknoloji odaklı dönüşüm sürecinin öncüsü olacak. Bu bağlamda bugün tanıtımı yapılan ASELSAN Akademi yükseköğretim için de örnek bir program oluşturacak."

"TAMAMLAYICI ÇALIŞMALAR OLACAK"

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir de savunma sanayisinin tek başına bir dal olarak değil, sanayi ve teknoloji ekosisteminin bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Demir, savunma sanayisinde milli ve yerli ürünler için çaba gösterilirken, burada elde edilen başarının genele yayılması için tıp, enerji gibi birçok alanda benzer adımlara ihtiyaç olduğunu belirtti.

‘Savunma sanayisi akademisi’ kavramının altını doldurdukları için ASELSAN yönetimine teşekkür eden Demir, "Savunma sanayisinde bu sistemin bir dizi unsuru olduğunu düşünüyoruz. Teknisyeninden mühendisine kadar her elemanın belli bir yetkinlik seviyesinde olması ve bunun güncellemesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Bundan sonra da ASELSAN Akademi'yi tamamlayıcı bir dizi çalışmanın olacağını belirten Demir, bu tür projelere enerji vermeye, bunları desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da söz konusu programla üniversitelerin bilgiyi teknolojiye dönüştürmek için sanayinin yerleşkesine geldiğini anlattı.

Bugüne kadar ortaya koydukları çalışmaları bir adım öteye taşıyan ASELSAN ve savunma ekosistemi bileşenlerine teşekkür eden Altunyaldız, bu gelişmeler doğrultusunda savunma sanayisinin öncü rolünü pekiştirerek diğer tüm sanayiyi ayağa kaldıracağına inandığını belirtti.

Konuşmaların ardından ASELSAN ve programa katılan üniversitelerin yöneticileri, ASELSAN ile Üniversiteler Arasında Lisansüstü Eğitim Protokolü'nü imzaladı.

4 ÜNİVERSİTEYLE İŞ BİRLİĞİ

ASELSAN Akademi Lisansüstü Eğitim Programı 2017 Güz Dönemi'nde hayata geçirildi. Bir sanayi kuruluşuyla birden fazla üniversitenin iş birliğine gitmesi şeklinde uygulanan model olan programa YÖK koordinasyonunda, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi dahil oldu.

Programla sadece üniversite-sanayi iş birliği değil, üniversiteler arası iş birliği hedefleniyor. ASELSAN Akademi, teknoloji ve mühendislik alanındaki uzman ve yenilikçi yapısıyla Türkiye'nin savunma sanayisine katkı yapacak ve bu alandaki programların yeniden yapılandırılmasına imkan sağlayacak.

YÖK ile yapılan protokol kapsamında ASELSAN, üniversitelerin dış kampüsü işlevi üstlenecek. Ayrıca ASELSAN ile 4 araştırma üniversitesi arasında iş birliğiyle şirket çalışanları ASELSAN yerleşkesinden ayrılmadan lisansüstü eğitimlerine çalıştıkları alanlarda/projelerde gerçekleştirecek. Bu programdan mezun olan ASELSAN personeli, ilgili üniversitenin ana kampüsündeki diplomaya eşdeğer yüksek lisans ya da doktora diplomasını almaya hak kazanacak.