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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
11.09.2019 - 17:36, Son Güncelleme:/

ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eğitime başladı

Türkiye'nin ortaöğretim alanında savunma sanayi sistemlerine yönelik ilk mesleki ve teknik Anadolu lisesi olan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açıldı.

ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eğitime başladı
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Türkiye'nin ortaöğretim alanında savunma sanayi sistemlerine yönelik ilk mesleki ve teknik Anadolu lisesi olan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açıldı. Savunma sanayinin ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile ASELSAN arasında ocakta imzalanan işbirliği protokolü kapsamında kurulan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ilk öğrencileriyle eğitim-öğretime başladı. Okulu tercih eden öğrenciler, aileleri, MEB ve ASELSAN'dan yetkililer ile öğrencilerin danışmanlığını (mentor) üstlenen ASELSAN çalışanları okulda düzenlenen oryantasyon programında bir araya geldi.

ASELSAN Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karataş, "ASELSAN, halkımızın bağışlarıyla kurulmuş bir şirket. Ne kadar teknoloji üretirsek üretelim, milletimize olan borcumuz devam edecek. Topluma karşı sorumluluğumuz hiçbir zaman bitmeyecek. ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de bu fikirden ortaya çıktı. Siz de bu okulu milli duygular ile seçtiniz. Sorumluluğumuz çok büyük ve buna layık olmaya çalışacağız. Biz bu okula bilgimizi ve deneyimimizi koyacağız, sizler çabanızı ve gönlünüzü koyacaksınız; bizler size güven, sizler bize umut vereceksiniz; bizler sizin destek kaynağınız, sizler bizim ilham kaynağımız olacaksınız. Öğrencilerimizin başarılarından gurur duyacağız” dedi.

MEB Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Şennur Çetin de okulda elektrik elektronik teknolojisi ve makine teknolojisi alanlarında eğitim verileceğini, bu alanların öğretim programlarının hem savunma sanayisi hem de mezunların uluslararası rekabet edebilirliğini artırmak açısından öğrencilerin yabancı dile iyi hakim olmalarını sağlayacak şekilde güncellendiğini söyledi. Öğrencilerin mesleki eğitimlerini ASELSAN tesislerinde yapacağını, meslek derslerinin ASELSAN uzmanlarıyla işleneceğini belirten Çetin, bu yıl kayıt hakkı kazanan 119 öğrenciden başarı kriterlerini sağlayanların öğrenim hayatları boyunca bursla destekleneceğini belirtti. Çetin, bu sürece ASELSAN'ın mühendislik alanlarında devam edilmesi durumunda üniversitenin de dahil olduğunu vurguladı.

Okulun ilk haftası boyunca düzenlenen oryantasyon programı sayesinde ASELSAN'ı tanıma imkânı bulan, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılan öğrencilere ASELSAN'ın Türk savunma sanayisindeki önemi ve gençlerden beklentileri de aktarılıyor. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde elektrik-elektronik teknolojisi alanına yüzde 0.46'lık dilimden öğrenci alındı.

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