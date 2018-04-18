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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Eğitim
İHA
18.04.2018 - 14:36, Son Güncelleme:

Aşçılık öğrencilerinden ‘Makarna Festivali’

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Aşçılık öğrencilerinden ‘Makarna Festivali’

Aşçılık bölümü birinci ve ikinci sınıf öğrencileri ‘Makarna Festivali’ düzenledi. Bu yıl ikincisi yapılan etkinlikte yeteneklerini sergileyen öğrenciler işçilik, kompozisyon, sunum ve lezzet üzerinden jüri tarafından değerlendirildi.

Aşçılık bölümü birinci ve ikinci sınıf öğrencileri tarafından 2. Makarna Festivali gerçekleştirildi. Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı ve Arbella Makarna işbirliğiyle düzenlenen 2. Makarna Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Üniversitenin Bahçelievler Kampüsü'nde bu yıl ikincisi düzenlenen Makarna Festivali'ne ilgi büyüktü.

Yeteneklerini sergileyen öğrenciler, işçilik, kompozisyon, sunum ve lezzet üzerinden jüriler tarafından değerlendirildi. Festival kapsamında Aşçılık Programı birinci ve ikinci sınıf öğrencileri birbirinden lezzetli hazırladıkları makarna çeşitlerini jürinin beğenisine sundu. Jüri koltuğunda; Ahmet Savaş, Ahmet Salih Sancar, Çağatay Uçuk, Kahraman Süngü, Fatih Kayran, Rabia Yedigöz ve Yılay Andaç yer aldı.

Aşçılık öğrencilerinden ‘Makarna Festivali’

Jüriden en yüksek puanı almayı başaran birinci sınıf öğrencisi Tuna Baran İyidoğan birinci oldu. Etkinlik sonunda açıklama yapan Süngü, “Aşçılık, hayatımızda çok önemli bir rolü olan bir meslek ama günümüze kadar önemi ve değeri pek bilinmeyen bir meslek haline geldi. Bu yüzyıldan sonra aşçılık mesleği her zaman için en önemli bir meslek olarak gündemde kalacak ve öyle devam edecek. Aşçılık bir sanat ve değeri hiçbir zaman kaybolmaz. Bugün ki festivalde öğrencilerin motive olması ve geleceğe hazırlanması açısından oldukça başarılı oldu, bu tür etkinliklerin daha sık yapılması olumlu yansıyacaktır” dedi.

Toros Üniversitesi Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Mehmet Fatih Kayran de “Arbella Makarna ile bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Makarna Festivali sonunda öğrencilerimize iyi bir program uyguladığımızı düşünüyorum. Festivale katılan öğrencilerimize, şeflerimize, Hafsa Sultan Lisesi öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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