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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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EÄŸitim
AA
05.05.2018 - 12:22, Son GÃ¼ncelleme:

Arkeoloji mezunlarÄ±, 7 bin 500 yÄ±llÄ±k antik kentte kep attÄ±

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Arkeoloji mezunlarÄ±, 7 bin 500 yÄ±llÄ±k antik kentte kep attÄ±

Arkeoloji Ã¶ÄŸrencileri, Laodikya Antik Kenti'nde yapÄ±lan tÃ¶renle mezun oldu. Dokuz Ã¼niversiteden mezun olan 306 Ã¶ÄŸrenci, diploma sevincini 7 bin 500 yÄ±llÄ±k antik kentte kep atarak kutladÄ±.

â€˜ADIM Ãœniversiteleriâ€™nin arkeoloji bÃ¶lÃ¼mlerinin mezuniyet tÃ¶reni, UNESCO dÃ¼nya mirasÄ± geÃ§ici listesindeki Laodikya Antik Kenti'nde yapÄ±ldÄ±. Ege, Marmara ve Ä°Ã§ Anadolu bÃ¶lgelerindeki 14 Ã¼niversitenin iÅŸ birliÄŸi amacÄ±yla kurduÄŸu â€˜ADIM Ãœniversiteleriâ€™nden Adnan Menderes, Pamukkale, SÃ¼leyman Demirel, MuÄŸla SÄ±tkÄ± KoÃ§man, Mehmet Akif Ersoy, Manisa Celal Bayar, Bilecik Åžeyh Edebali, DumlupÄ±nar ve UÅŸak Ã¼niversitelerinden mezun olan 306 arkeoloji bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã¶ÄŸrencisi iÃ§in Laodikya Antik Kenti'nde tÃ¶ren dÃ¼zenlendi.

Pamukkale Ãœniversitesiâ€™nin (PAÃœ) ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen ve Pamukkale Halk OyunlarÄ± ekibinin gÃ¶sterisiyle baÅŸlayan tÃ¶rende konuÅŸan Denizli Valisi Hasan Karahan, Ã¶ÄŸrencilere ve ailelerine mezuniyetlerinin hayÄ±rlÄ± olmasÄ± temennisinde bulundu.

GenÃ§ arkeologlarÄ±n memleket, arkeoloji ve bilim dÃ¼nyasÄ± iÃ§in gÃ¼zel Ã§alÄ±ÅŸmalara imza atacaklarÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Karahan, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Denizli'de 19 antik kent var. Bizim bunlarÄ±n hepsini ayaÄŸa kaldÄ±rma gÃ¼cÃ¼mÃ¼z yok. BunlarÄ±n kazÄ±lmasÄ±, ayaÄŸa kaldÄ±rÄ±lmasÄ± 500 yÄ±l falan sÃ¼recek. DolayÄ±sÄ±yla 500 yÄ±l iÅŸ garantili mesleÄŸiniz var. MesleÄŸinizin kÄ±ymetini bilin. Arkeolojiye ilgi, duyarlÄ±lÄ±k artÄ±yor. Hem yerel yÃ¶netimler, hem genel yÃ¶netim bu iÅŸin Ã¶neminin farkÄ±nda. DolayÄ±sÄ±yla bundan sonra bu alana daha fazla katkÄ± saÄŸlanacaÄŸÄ±na, ilgi gÃ¶sterileceÄŸine inanÄ±yoruz. MesleÄŸinizin geliÅŸmesi iÃ§in gayret gÃ¶sterin. Bunun hem Ã¼lkemize, hem bilim dÃ¼nyasÄ±na gÃ¼zel katkÄ±larÄ± olacaktÄ±r. HayatÄ±nÄ±zda baÅŸarÄ±lar diliyorum."

Belediye BaÅŸkanÄ± Osman Zolan da Anadolu'nun arkeolojik zenginlik bakÄ±mÄ±ndan bir aÃ§Ä±k hava mÃ¼zesi olduÄŸunu belirtti.

TÃ¼rkiye'de arkeoloji bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Ã¶ÄŸrenim gÃ¶rmenin bir ayrÄ±calÄ±k olduÄŸunu sÃ¶yleyen Zolan, "Bu alanda yurtdÄ±ÅŸÄ±ndan Ã¶ÄŸrencilerin gelmesini saÄŸlamamÄ±z lazÄ±m, hedefimizin bu olmasÄ± lazÄ±m. NasÄ±l bazÄ± Ã¶ÄŸrenciler yabancÄ± dil Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in Ä°ngiltere'ye gidiyor, arkeoloji ile ilgili ders almak anlamÄ±nda istiyoruz ki yabancÄ±lar TÃ¼rkiye'ye gelsin. Ä°ddia ediyoruz ki sadece Denizli'deki arkeoloji alanlarÄ±mÄ±z Ä°talya'daki arkeoloji alanlarÄ±ndan daha fazla" dedi.

Belediye olarak KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± ile yapÄ±lan protokolle Laodikya Antik Kenti'nde 2008'den 2016'ya kadar arkeolojik kazÄ±lara destek olduklarÄ±nÄ± ve Ã§ok bÃ¼yÃ¼k mesafe alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Osman Zolan, "Anadolu'nun her yerinde topraÄŸÄ±n altÄ±ndaki ve Ã¼stÃ¼ndeki deÄŸerler bize ait. GÃ¼Ã§lÃ¼ olmak durumundayÄ±z. Bu topraklar Ã¼zerinde gÃ¼Ã§lÃ¼ olursak ayakta kalÄ±rÄ±z. Bu coÄŸrafya Ã§ok Ã¶nemli ve deÄŸerli. Bunun kÄ±ymetini bilmemiz gerekiyor ve ona gÃ¶re sahip Ã§Ä±kmamÄ±z gerekiyor" diye konuÅŸtu.

PAÃœ RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. HÃ¼seyin BaÄŸ ise Laodikya'nÄ±n Anadolu'nun en bÃ¼yÃ¼k antik kentlerinden biri olarak, sekiz kilometrekarelik geniÅŸ bir alana sahip olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Arkeoloji bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n halihazÄ±rda Laodikya'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu beÅŸ Ã¶nemli kazÄ±yÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyen BaÄŸ, bilim insanlarÄ±nca ortaya Ã§Ä±karÄ±lan eser ve akademik Ã§alÄ±ÅŸmalarla dÃ¼nya mirasÄ±na katkÄ± saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Laodikya Antik Kenti KazÄ± BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Celal ÅžimÅŸek, Laodikya'da 2003'te Bakanlar Kurulu kararÄ±yla kazÄ± ev restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ±, TÃ¼rkiye'de ilk defa belediyenin desteÄŸiyle arkeoloji adÄ±na gÃ¼zel Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, genÃ§ arkeologlarÄ±n bÃ¶yle bir alanda mesleÄŸe ilk adÄ±mÄ±nÄ± atmalarÄ±nÄ±n Ã¶nemli olduÄŸunu sÃ¶yledi.

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lÃ¼mlerini dereceyle bitiren Ã¶ÄŸrencilere Ã¶dÃ¼lleri verildi.

DiplomalarÄ±nÄ± alan 306ÂÃ¶ÄŸrenci, mezuniyetlerini 7 bin 500 yÄ±llÄ±k antik kentin sÃ¼tunlarÄ± arasÄ±nda kep fÄ±rlatarak kutladÄ±.

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