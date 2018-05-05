Arkeoloji mezunlarÄ±, 7 bin 500 yÄ±llÄ±k antik kentte kep attÄ±

â€˜ADIM Ãœniversiteleriâ€™nin arkeoloji bÃ¶lÃ¼mlerinin mezuniyet tÃ¶reni, UNESCO dÃ¼nya mirasÄ± geÃ§ici listesindeki Laodikya Antik Kenti'nde yapÄ±ldÄ±. Ege, Marmara ve Ä°Ã§ Anadolu bÃ¶lgelerindeki 14 Ã¼niversitenin iÅŸ birliÄŸi amacÄ±yla kurduÄŸu â€˜ADIM Ãœniversiteleriâ€™nden Adnan Menderes, Pamukkale, SÃ¼leyman Demirel, MuÄŸla SÄ±tkÄ± KoÃ§man, Mehmet Akif Ersoy, Manisa Celal Bayar, Bilecik Åžeyh Edebali, DumlupÄ±nar ve UÅŸak Ã¼niversitelerinden mezun olan 306 arkeoloji bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã¶ÄŸrencisi iÃ§in Laodikya Antik Kenti'nde tÃ¶ren dÃ¼zenlendi.

Pamukkale Ãœniversitesiâ€™nin (PAÃœ) ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen ve Pamukkale Halk OyunlarÄ± ekibinin gÃ¶sterisiyle baÅŸlayan tÃ¶rende konuÅŸan Denizli Valisi Hasan Karahan, Ã¶ÄŸrencilere ve ailelerine mezuniyetlerinin hayÄ±rlÄ± olmasÄ± temennisinde bulundu.

GenÃ§ arkeologlarÄ±n memleket, arkeoloji ve bilim dÃ¼nyasÄ± iÃ§in gÃ¼zel Ã§alÄ±ÅŸmalara imza atacaklarÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Karahan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Denizli'de 19 antik kent var. Bizim bunlarÄ±n hepsini ayaÄŸa kaldÄ±rma gÃ¼cÃ¼mÃ¼z yok. BunlarÄ±n kazÄ±lmasÄ±, ayaÄŸa kaldÄ±rÄ±lmasÄ± 500 yÄ±l falan sÃ¼recek. DolayÄ±sÄ±yla 500 yÄ±l iÅŸ garantili mesleÄŸiniz var. MesleÄŸinizin kÄ±ymetini bilin. Arkeolojiye ilgi, duyarlÄ±lÄ±k artÄ±yor. Hem yerel yÃ¶netimler, hem genel yÃ¶netim bu iÅŸin Ã¶neminin farkÄ±nda. DolayÄ±sÄ±yla bundan sonra bu alana daha fazla katkÄ± saÄŸlanacaÄŸÄ±na, ilgi gÃ¶sterileceÄŸine inanÄ±yoruz. MesleÄŸinizin geliÅŸmesi iÃ§in gayret gÃ¶sterin. Bunun hem Ã¼lkemize, hem bilim dÃ¼nyasÄ±na gÃ¼zel katkÄ±larÄ± olacaktÄ±r. HayatÄ±nÄ±zda baÅŸarÄ±lar diliyorum."

Belediye BaÅŸkanÄ± Osman Zolan da Anadolu'nun arkeolojik zenginlik bakÄ±mÄ±ndan bir aÃ§Ä±k hava mÃ¼zesi olduÄŸunu belirtti.

TÃ¼rkiye'de arkeoloji bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Ã¶ÄŸrenim gÃ¶rmenin bir ayrÄ±calÄ±k olduÄŸunu sÃ¶yleyen Zolan, "Bu alanda yurtdÄ±ÅŸÄ±ndan Ã¶ÄŸrencilerin gelmesini saÄŸlamamÄ±z lazÄ±m, hedefimizin bu olmasÄ± lazÄ±m. NasÄ±l bazÄ± Ã¶ÄŸrenciler yabancÄ± dil Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in Ä°ngiltere'ye gidiyor, arkeoloji ile ilgili ders almak anlamÄ±nda istiyoruz ki yabancÄ±lar TÃ¼rkiye'ye gelsin. Ä°ddia ediyoruz ki sadece Denizli'deki arkeoloji alanlarÄ±mÄ±z Ä°talya'daki arkeoloji alanlarÄ±ndan daha fazla" dedi.

Belediye olarak KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± ile yapÄ±lan protokolle Laodikya Antik Kenti'nde 2008'den 2016'ya kadar arkeolojik kazÄ±lara destek olduklarÄ±nÄ± ve Ã§ok bÃ¼yÃ¼k mesafe alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Osman Zolan, "Anadolu'nun her yerinde topraÄŸÄ±n altÄ±ndaki ve Ã¼stÃ¼ndeki deÄŸerler bize ait. GÃ¼Ã§lÃ¼ olmak durumundayÄ±z. Bu topraklar Ã¼zerinde gÃ¼Ã§lÃ¼ olursak ayakta kalÄ±rÄ±z. Bu coÄŸrafya Ã§ok Ã¶nemli ve deÄŸerli. Bunun kÄ±ymetini bilmemiz gerekiyor ve ona gÃ¶re sahip Ã§Ä±kmamÄ±z gerekiyor" diye konuÅŸtu.

PAÃœ RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. HÃ¼seyin BaÄŸ ise Laodikya'nÄ±n Anadolu'nun en bÃ¼yÃ¼k antik kentlerinden biri olarak, sekiz kilometrekarelik geniÅŸ bir alana sahip olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Arkeoloji bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n halihazÄ±rda Laodikya'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu beÅŸ Ã¶nemli kazÄ±yÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyen BaÄŸ, bilim insanlarÄ±nca ortaya Ã§Ä±karÄ±lan eser ve akademik Ã§alÄ±ÅŸmalarla dÃ¼nya mirasÄ±na katkÄ± saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Laodikya Antik Kenti KazÄ± BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Celal ÅžimÅŸek, Laodikya'da 2003'te Bakanlar Kurulu kararÄ±yla kazÄ± ev restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ±, TÃ¼rkiye'de ilk defa belediyenin desteÄŸiyle arkeoloji adÄ±na gÃ¼zel Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, genÃ§ arkeologlarÄ±n bÃ¶yle bir alanda mesleÄŸe ilk adÄ±mÄ±nÄ± atmalarÄ±nÄ±n Ã¶nemli olduÄŸunu sÃ¶yledi.

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lÃ¼mlerini dereceyle bitiren Ã¶ÄŸrencilere Ã¶dÃ¼lleri verildi.

DiplomalarÄ±nÄ± alan 306ÂÃ¶ÄŸrenci, mezuniyetlerini 7 bin 500 yÄ±llÄ±k antik kentin sÃ¼tunlarÄ± arasÄ±nda kep fÄ±rlatarak kutladÄ±.