ARGEM Yapay Zeka Atölyesi açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Ziraat Katılım Bankası iş birliğinde, Araştırma Geliştirme Eğitim ve Uygulama Merkezi Ortaokulu Lisesi'nde (ARGEM) kurulan Yapay Zeka Atölyesi hizmete açıldı. Üsküdar'da bulunan ARGEM'de düzenlenen açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, ARGEM'de eğitim gören öğrencilerin bilimde, sanatta değerli, özel yetenekleri olan bireyler olduğunu belirtti. Denemeç, "Her evlat ailesi, anne, babası için çok değerli ama sizler ülkemiz için de çok değerlisiniz. İnşallah gelecekte çok güzel işler ortaya koyacaksınız. Yapay zeka, gelecekte dünyanın geleceğini belirleyen, ülkemiz için de yolunu açacak olan bir yeni yol. O anlamda bu laboratuvarın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir de kendilerinden böyle bir talepte bulunulduğu zaman ellerinden gelen tüm katkıyı sağlayacaklarına dair söz verdiklerini söyledi. Özdemir, projenin içerisinde yer aldıkları için mutlu olduklarını belirtti. Özdemir, "Biz vermiş olduğumuz maddi bedelin karşılığını duayla aldık ve ödeştik. Şimdi sıra bu atölyeden istifade edecek olan arkadaşlarımızda. İnşallah bu atölye sizlerin eğitimine, gelişiminize katkıda bulunarak ülkemizin ihtiyacı olan seçkin bilim adamları yetişmesine vesile olur diye ümit ediyorum" dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın hepsi özelde annelerinin, babalarının biricik evlatları ama daha genel düşünecek olursak bu çocuklar ülkemiz, milletimiz, geleceğimiz için önemli bir zenginlik ve Allah'ın lütfu. Burası da özel eğitim veren çok anmalı bir proje. Şimdi bu projenin önemli bir eksiği atölyesinin de hizmete giriyor olması aslında ülke olarak hepimiz adına bir gurur kaynağı oldu."

Konuşmaların ardından atölye, kurdele kesimiyle hizmete açıldı. Daha sonra Bakan Yardımcısı Denemeç, atölyeyle ilgili okul yöneticilerinden bilgi aldı, öğrencilerin yürüttüğü çalışmaları da inceledi. Açılış törenine, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, ARGEM Müdürü Hayri Altun, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

ARGEM HAKKINDA

ARGEM, özel yetenekli öğrencilerin, yeteneklerini geliştirmek üzere etkinlik ve proje tabanlı destek eğitim hizmeti sunan Bilim ve Sanat Merkezleri'nin (BİLSEM) yarı zamanlı destek eğitim kurumları olması ve özel yetenekli öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek tam zamanlı alternatif modellere ihtiyaç duyulması dolayısıyla 2017'de İstanbul'da kuruldu. BİLSEM'e kayıtlı öğrenciler arasından belirli kriterler doğrultusunda yapılan değerlendirmeler neticesinde tespit edilen ve özel davetle öğrenci seçim kampına çağrılarak, burada gerçekleştirilen uygulama ve tarama sürecinde başarılı olanlar, ARGEM öğrencisi olmaya hak kazanıyor. Bu kapsamda ortaokul ve lise düzeyinde 90 kız, 90 erkek olmak üzere 180 öğrencisi bulunan ARGEM'de, ortaokul ve Anadolu lisesi programlarına ek olarak öğrencilerin yeteneklerine uygun proje tabanlı, disiplinler arası, zenginleştirilmiş, farklılaştırılmış ve hızlandırılmış eğitim programları uygulanıyor.

Ayrıca zorunlu bir yabancı dile ek olarak seçmeli birçok yabancı dil eğitimi de verilen kurumda, bilimsel, kültürel ve sanatsal alanlarda kulüp çalışmaları, ders dışı etkinlikler ve sosyal faaliyetler yapılabiliyor. Kış ve yaz kampları, toplum hizmetleri, stratejik kurumlarda staj programları ve sosyal sorumluluk projeleri gibi uygulamalarla eğitim sisteminin zenginleştirildiği ARGEM, dünyadaki gelişmeler takip edilerek sürekli güncellenip, güçlendiriliyor. Bu kapsamda MEB ile Ziraat Katılım Bankası iş birliğiyle ARGEM'e, yapay zeka atölyesi ve bu atölyelerde ihtiyaç duyulan donanım, araç ve gereçlerin temini yapıldı. İçeriği ve eğitim programı dünyadaki teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak oluşturulan atölyelerin, ilerleyen süreçte bilim ve sanat merkezlerine de kurulması planlanıyor.