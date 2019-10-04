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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
04.10.2019 - 09:37, Son Güncelleme:/

Araştırma görevliliğine atamalarda yaş sınırı kaldırıldı

YÖK tarafından yapılan yeni düzenlemeyle ‘araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olma’ şartı kaldırıldı. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda, ‘en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak’ veya ‘lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olma’ şartı aranacak.

Araştırma görevliliğine atamalarda yaş sınırı kaldırıldı
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan yeni düzenlemeyle ‘araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olma’ şartı kaldırıldı. ‘Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’, Resmi Gazete'nin 3 Ekim 2019 tarihli sayısında yayımlandı.

Yeni düzenlemeyle 9 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili mevzuatın bazı maddelerinde değişikliğe gidildi. Buna göre, daha önceki mevzuatta bulunan ‘araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olma’ şartı yürürlükten kaldırıldı. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda ‘en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak’ veya ‘lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olma’ şartı aranacak. Meslek yüksekokullarının YÖK tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda ‘en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olma’ ya da ‘lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmaları’ gerekecek.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNLARINA ÖZEL GEÇİCİ MADDE
Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrolarına başvuruları ise yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle düzenlendi. 14 Mart 2016'dan önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup 9 Kasım 2018'den önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanların, meslek yüksekokullarının ‘en az tezli yüksek lisans mezunu olmak’ şartı aranan öğretim görevlisi kadrolarına başvurularında bugünkü düzenlemedeki özel şartları düzenleyen ilgili hükümler uygulanmayacak. Tezsiz yüksek lisans mezunlarının, öğretim görevlisi kadrosuna üç yıl süreyle ataması yapılacak. Bu kapsamda atananların, atama süresi içerisinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlamaları şart olacak. Süresi içinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlayamayanların yeniden ataması yapılmayacak.

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