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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 24.10.2019 - 13:48, Son Güncelleme:/

Araştırma görevlilerine geçici kadro imkânı

YÖK’ün yeni düzenlemesine göre, kendi üniversitesinin dışında lisansüstü programa katılan araştırma görevlileri, eğitim gördükleri yükseköğretim kurumları kadrolarına geçici olarak atanacak. Bilim insanlarına kadrosunun bulunduğu devlet üniversitesine yatay geçiş imkânı da verilecek.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kendi üniversitesinin dışında lisansüstü eğitimini sürdüren araştırma görevlileri için yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre, araştırma görevlilerin kadroları, lisansüstü eğitim gördükleri üniversitelere geçici olarak tahsis edilecek. Ayrıca kadrosunun bulunduğu devlet üniversitesine yatay geçiş yapılabilecek. YÖK’ten edinilen bilgiye göre düzenleme, yüksek lisans ve doktora aşamasındaki bazı araştırma görevlilerinin üniversitelerince geri çağrıldıklarında eğitim ve tezleri konusunda yaşadıkları problemler dikkate alınarak yapıldı.

YÖK’ten yapılan açıklamaya göre, düzenlemenin ayrıntıları şöyle:

KADRO TAHSİSİ EĞİTİM GÖRÜLEN ÜNİVERSİTEYE
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) ve ‘Öncelikli Alanlar’ kapsamında atanan araştırma görevlileri ile ‘50/d’ statüsünde atanan araştırma görevlilerinden kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumunun bulunduğu il dışında bir başka üniversitede lisansüstü eğitim görenlerin, kadrolarının lisansüstü eğitim gördükleri devlet yükseköğretim kurumlarına geçici olarak tahsis edilecek.

YATAY GEÇİŞ İMKÂNI
50/d statüsünde atanan araştırma görevlilerinin taleplerinin bulunması ve kadroya sahip oldukları yükseköğretim kurumlarında kaydolabilecekleri lisansüstü program bulunması şartıyla, kadrosunun bulunduğu devlet üniversitesine yatay geçiş yapabilecek. Ayrıca, 50/d statüsünde atanan araştırma görevlilerinden vakıf üniversitelerinde lisansüstü eğitim görenlerin, lisansüstü eğitim yaptıkları ilde bulunan devlet yükseköğretim kurumlarının ilgili lisansüstü eğitim programlarına yatay geçişlerinin yapılmasına, bu kapsamda yatay geçiş yapanlardan ‘tez aşamasında olanların’ tez konuları değiştirilmemesine ve vakıf yükseköğretim kurumlarındaki tez danışmanlarının ikinci danışman olarak belirlenmesine de karar verildi.

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