Araştırma görevlilerine geçici kadro imkânı
YÖK’ün yeni düzenlemesine göre, kendi üniversitesinin dışında lisansüstü programa katılan araştırma görevlileri, eğitim gördükleri yükseköğretim kurumları kadrolarına geçici olarak atanacak. Bilim insanlarına kadrosunun bulunduğu devlet üniversitesine yatay geçiş imkânı da verilecek.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kendi üniversitesinin dışında lisansüstü eğitimini sürdüren araştırma görevlileri için yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre, araştırma görevlilerin kadroları, lisansüstü eğitim gördükleri üniversitelere geçici olarak tahsis edilecek. Ayrıca kadrosunun bulunduğu devlet üniversitesine yatay geçiş yapılabilecek. YÖK’ten edinilen bilgiye göre düzenleme, yüksek lisans ve doktora aşamasındaki bazı araştırma görevlilerinin üniversitelerince geri çağrıldıklarında eğitim ve tezleri konusunda yaşadıkları problemler dikkate alınarak yapıldı.
YÖK’ten yapılan açıklamaya göre, düzenlemenin ayrıntıları şöyle:
KADRO TAHSİSİ EĞİTİM GÖRÜLEN ÜNİVERSİTEYE
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) ve ‘Öncelikli Alanlar’ kapsamında atanan araştırma görevlileri ile ‘50/d’ statüsünde atanan araştırma görevlilerinden kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumunun bulunduğu il dışında bir başka üniversitede lisansüstü eğitim görenlerin, kadrolarının lisansüstü eğitim gördükleri devlet yükseköğretim kurumlarına geçici olarak tahsis edilecek.
YATAY GEÇİŞ İMKÂNI
50/d statüsünde atanan araştırma görevlilerinin taleplerinin bulunması ve kadroya sahip oldukları yükseköğretim kurumlarında kaydolabilecekleri lisansüstü program bulunması şartıyla, kadrosunun bulunduğu devlet üniversitesine yatay geçiş yapabilecek. Ayrıca, 50/d statüsünde atanan araştırma görevlilerinden vakıf üniversitelerinde lisansüstü eğitim görenlerin, lisansüstü eğitim yaptıkları ilde bulunan devlet yükseköğretim kurumlarının ilgili lisansüstü eğitim programlarına yatay geçişlerinin yapılmasına, bu kapsamda yatay geçiş yapanlardan ‘tez aşamasında olanların’ tez konuları değiştirilmemesine ve vakıf yükseköğretim kurumlarındaki tez danışmanlarının ikinci danışman olarak belirlenmesine de karar verildi.
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