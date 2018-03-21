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    Arap dünyasının en iyileri belli oldu... Suudi Arabistan zirvede

    Önder ÖNDEŞ
    21.03.2018 - 13:12 | Son Güncelleme:

    Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) ‘Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın En İyi Üniversiteler 2018’ sıralamasını açıkladı. Bölgenin en iyisi, geçen yılki konumunu koruyan Suudi Arabistan’dan Kral Abdulaziz Üniversitesi oldu. Onu, Birleşik Arap Emirlikleri’nden Khalifa ile Katar üniversiteleri takip etti.

    THE, Arap dünyasının en iyilerini; araştırma etkisi, uluslararası görünüm, endüstri-üniversite işbirliği ve eğitim kalitesi gibi kriterlere göre belirledi. Buna göre zirvede Kral Abdulaziz Üniversitesi yer aldı. Bu üniversite özellikle petrokimya alanında yaptığı çalışmalarla dünyanın ilgisini çekiyor. 

    EN İYİ TEMSİL SUUDİ ARABİSTAN’DA
    İlk 10’da bölgenin en büyük ekonomisi olan Suudi Arabistan’dan dört üniversite yer aldı. Birleşik Arap Emirlikleri iki; Ürdün, Lübnan, Mısır ve Katar ise birer üniversitesi ile ilk 10’a girmeyi başardı.

    Arap dünyasının en iyileri belli oldu... Suudi Arabistan zirvede

    İLK 10

    20182017ÜNİVERSİTEÜLKE
    11Kral Abdulaziz ÜniversitesiSuudi Arabistan
    2-Khalifa ÜniversitesiBirleşik Arap Emirlikleri
    35Katar ÜniversitesiKatar
    48Ürdün Teknoloji ve Bilim ÜniversitesiÜrdün
    56Birleşik Arap Emirlikleri ÜniversitesiBirleşik Arap Emirlikleri
    67Beyrut Amerikan ÜniversitesiLübnan
    79Alfaisal ÜniversitesiSuudi Arabistan
    83Kral Saud ÜniversitesiSuudi Arabistan
    92Kral Fahd Petrol ve Mineraller ÜniversitesiSuudi Arabistan
    10-Beni-Suef ÜniversitesiMısır
    Etiketler: Üniversite , Suudi Arabistan , THE , Eğitim
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