Arap dünyasının en iyileri belli oldu... Suudi Arabistan zirvede

THE, Arap dünyasının en iyilerini; araştırma etkisi, uluslararası görünüm, endüstri-üniversite işbirliği ve eğitim kalitesi gibi kriterlere göre belirledi. Buna göre zirvede Kral Abdulaziz Üniversitesi yer aldı. Bu üniversite özellikle petrokimya alanında yaptığı çalışmalarla dünyanın ilgisini çekiyor.

EN İYİ TEMSİL SUUDİ ARABİSTAN’DA

İlk 10’da bölgenin en büyük ekonomisi olan Suudi Arabistan’dan dört üniversite yer aldı. Birleşik Arap Emirlikleri iki; Ürdün, Lübnan, Mısır ve Katar ise birer üniversitesi ile ilk 10’a girmeyi başardı.

İLK 10

