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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 24.12.2019 - 10:11, Son Güncelleme:/

Aralık ayı örnek LGS soru kitapçığı yayınlandı

MEB, 7 Haziran 2020'de yapılacak LGS için hazırlanan aralık ayı örnek soru kitapçığı yayınlandı.

Aralık ayı örnek LGS soru kitapçığı yayınlandı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, 7 Haziran 2020'de yapılacak Liselere Giriş Sınavı (LGS) kapsamında üçüncü örnek soru kitapçığını yayımladı. ‘http://odsgm.meb.gov.tr/’ internet sitesinden erişime açılan test kitapçıklarında, sayısal ve sözel testlerdeki soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.

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