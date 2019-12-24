Eğitim
Haber Giriş: 24.12.2019 - 10:11, Son Güncelleme:/
Aralık ayı örnek LGS soru kitapçığı yayınlandı
MEB, 7 Haziran 2020'de yapılacak LGS için hazırlanan aralık ayı örnek soru kitapçığı yayınlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, 7 Haziran 2020'de yapılacak Liselere Giriş Sınavı (LGS) kapsamında üçüncü örnek soru kitapçığını yayımladı. ‘http://odsgm.meb.gov.tr/’ internet sitesinden erişime açılan test kitapçıklarında, sayısal ve sözel testlerdeki soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.
ARALIK AYI SAYISAL BÖLÜM ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYIN
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle