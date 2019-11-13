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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 13.11.2019 - 13:01, Son Güncelleme:/

Ara tatilde panik yapmayın

Öğrenciler 18-22 Kasım tarihleri arasında ilk ara tatile girecek. Uzmanlar, planı olmayan öğrencileri panik yapmamaları konusunda uyarıyor. Öğrencilerin spor ve sanatsal etkinliklere yönelebileceğini söyleyen uzmanlar ayrıca bu dönem de beslenmelerine de dikkat etmeleri gerektiğini söylüyor.

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18-22 Kasım’da ilk kez ara tatile çıkacak öğrenciler için geri sayım başladı. Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ilgın Başaran, ara tatilin, tamamlanamamış işleri tamamlamak için iyi bir fırsat olduğunu söyledi. Sonbahara özel etkinliklerin de öğrencilerin ilgisini çekebileceğini belirten Başaran’ın öğrencilere öneri ve uyarıları şöyle:

‘PLANINIZ YOKSA PANİK YAPMAYIN’
"Yurtdışında da benzer ara tatil uygulamalarının yapılıyor. Okul içi ve okul dışı kurumlar da ara tatile hazır olmalı. İlk kez yapılacak olan bu ara tatil öncesi planı olmayan aileler panik yapabilir. Ancak bu süre, tamamlanamamış işleri tamamlamak, eksiklikleri gidermek için değerlendirilebilir. Örneğin okumaya başlayıp bitiremediğin bir kitabı bitirmek, bir resmi veya bir yap pozu tamamlamak, odayı düzenlemek, görmek isteyip de göremediğin bir yere gitmek, bir aile büyüğünü ziyaret etmek ve bazı ders konularını tekrarlamak gibi. Sonbahar etkinlikleri yapmak da çocuklar için cazip olabilir. Kır veya orman gezintileri düzenleyip, yaprak koleksiyonu için bir adım atılabilir. Doğa ile çocuğu bütünleştirecek olan bu etkinliklerde onların topladıkları yaprakları bir kâğıda yapıştırıp, üzerine bilimsel adlarını ve özelliklerini yazabilirler.

SANATSAL VE SPORTİF ETKİNLİKLER YAPILABİLİR
Çalışan anne ve babaların çocukları için okul yönetimi müzeye, hayvanat bahçesine geziler düzenleyebilir. Belediyeler de kısa ve ilgi çekici sanatsal ve sportif kurslar düzenleyebilir. Yine çocukların ilgisini çekebilecek uçurtma şenlikleri de bu dönemde düzenlenebilir. Hafta boyunca da çocuk filmleri ve tiyatrolarına gidilebilir. Evde kitap okuma, hikâye anlatma, kek, kurabiye pişirme gibi etkinlikler yapılabilir.”

‘BESLENMEYE DE DİKKAT EDİLMELİ’
Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel ise, ara tatilin sonbahara denk gelmesiyle çocukların beslenmesinin de büyük önemli olduğunu söyledi. Doç, Dr. Uzel’in önerileriyse şöyle:
“Bu dönemde vücudun direnci arttırılmalı. Bunun için besinlerden önce en önemlisi su tüketimi. Güne iyi bir kahvaltıyla başlayarak vücudun savunma mekanizmasını güçlendiren yiyecekler seçilmeli. Özellikle E vitamininin bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi var. Soğuk algınlığında vücut direncini arttırıyor ve A vitamininin okside olmasını engeliyor. Yeşil yapraklı sebzeler, fındık, ceviz ve yağlı tohumlar E vitamini içeriği bakımından zengin. Bağışıklığı güçlendiren besinlere örnek olarak brokoli, somon-sardalye gibi yağlı balıklar, portakal, yeşil çay, yumurta, bal kabağı, domates ve yoğurt sayılabilir. Bu besinlerden bir kısmı antioksidan içeriğiyle bir kısmı ise protein ve vitamin yönünden zenginliğiyle vücuda direnç kazandırıyor ve metabolizma hızını düzenleyerek aşırı kilo alımının önüne geçilebiliyor. B vitamini içeren yiyeceklere de beslenme düzeninde yer vermek gerekiyor. Tam tahıllı ekmek, baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler, et ve süt ürünleri B vitamini içeren yiyecekler arasında.”

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