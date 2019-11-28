Ara tatilde öğretmenler ek ders alacak mı?
Ara tatilde ek ders ödemeleri yapılacak mı sorusu, son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Öğretmenlerin merakla beklediği ara tatil ek ders ödemeleri için bakanlıktan önemli bir açıklama geldi. Peki, ara tatilde öğretmenler ek ders alacak mı? İşte, ara tatilde ek ders alınacak mı sorusunun resmi kaynaklardan alınan bilgile dahilinde cevabı
Ara tatilde öğretmenler ek ders ödemesi alacak mı sorusu, tatilin tamamlanmasının ardından pek çok öğretmen için önemli bir gündem maddesi oldu. Peki, ara tatilde öğretmenler ek ders ücreti alacak mı? İşte o konu hakkında bakanlıktan gelen resmi açıklama
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN ARA TATİLDE ÖĞRETMENLERİN EK DERS AÇIKLAMASI
İlgi: Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar
"Okulunuzda görev yapan öğretmenlere ilgi karara istinaden 18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında ek ders ücreti ikinci bir emre kadar ödenmeyecektir. Hesaplamaların buna göre yapılarak 28 Kasım 2019 saat 12.00'ye kadar Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda bilgilerinizi rica ederim."
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