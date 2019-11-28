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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Haber Giriş: 28.11.2019 - 11:01, Son Güncelleme:/

Ara tatilde öğretmenler ek ders alacak mı?

Ara tatilde ek ders ödemeleri yapılacak mı sorusu, son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Öğretmenlerin merakla beklediği ara tatil ek ders ödemeleri için bakanlıktan önemli bir açıklama geldi. Peki, ara tatilde öğretmenler ek ders alacak mı? İşte, ara tatilde ek ders alınacak mı sorusunun resmi kaynaklardan alınan bilgile dahilinde cevabı

Ara tatilde öğretmenler ek ders alacak mı?
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Ara tatilde öğretmenler ek ders ödemesi alacak mı sorusu, tatilin tamamlanmasının ardından pek çok öğretmen için önemli bir gündem maddesi oldu. Peki, ara tatilde öğretmenler ek ders ücreti alacak mı? İşte o konu hakkında bakanlıktan gelen resmi açıklama

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN ARA TATİLDE ÖĞRETMENLERİN EK DERS AÇIKLAMASI

İlgi: Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar

"Okulunuzda görev yapan öğretmenlere ilgi karara istinaden 18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında ek ders ücreti ikinci bir emre kadar ödenmeyecektir. Hesaplamaların buna göre yapılarak 28 Kasım 2019 saat 12.00'ye kadar Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda bilgilerinizi rica ederim."


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