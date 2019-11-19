Ara tatilde öğrencileri okula kazandırıyorlar
Van’ın Erciş ilçesinde öğretmenler, ara tatilde ev ziyaretleri gerçekleştirerek, çocuklarını okula göndermeleri için ailelerle görüşüyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen öğretmenler, gerçekleştirilen ziyaretlerde görüştükleri ailelerin sorunlarını dinliyor. Ailelere, devletin ücretsiz servis, sıcak yemek, kitap ve kırtasiye yardımında bulunduğunu anlatan öğretmenler, çeşitli sıkıntılar nedeniyle eğitimini yarıda bırakan çocukların yeniden okula devamını sağlıyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, ilçede bazı öğrencilerin sürekli devamsızlıklarının olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Ara tatili ziyaretler için fırsat bildiklerini belirten Şimşek, "Öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz, öğrencileri ve velileri ikna etmeye çalışıyor. Böylelikle çocukların eğitime devamı sağlanıyor" dedi.
Okula devam etmeyen öğrencilerle ilgili çalışma yaptıklarını anlatan Tekler Üzümlü Ortaokulu Müdür Yardımcısı Şeniz Ulgan ise, şöyle konuştu:
"Okulu bırakan öğrencileri tespit ettik. Devam etmeme sebeplerini öğrendik. Devletin yaptığı taşıma, sıcak yemek ve kitap yardımı konularından bahsettik. Öğrencilerimizin okula devam edeceklerine dair söz aldık ve ikna ettik. Tatilin bitmesiyle öğrencilerimiz okullarına kavuşacak."
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle