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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 19.11.2019 - 14:15, Son Güncelleme:/

Ara tatilde İstanbul’da 700 etkinlik yapılacak

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ilde eğitim gören 7 bin 60 okuldaki öğrenciler için ‘18-22 Kasım 2019 Ara Tatil Etkinlik Programı hazırladı. Bu kapsamda İstanbul'da bir haftalık ara tatil boyunca il genelinde yaklaşık 700 etkinlik yapılacak.

Ara tatilde İstanbul’da 700 etkinlik yapılacak
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Eğitime ara verilen bir hafta boyunca öğrenci ve veliler ahşap, müzik, yaşam becerileri, drama, oyun ve dans, zeka oyunları atölyelerinde düzenlenecek etkinliklere katılacak. Küçükçekmece Halkalı Cumhuriyet İlkokulu’nda başlayan etkinliklere öğrenci ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. El beceri atölyeleri, müzik ve dans beceri atölyelerindeki etkinliklere katılan öğrenciler ve aileleri, eğlenceli vakit geçirdi.

Etkinliklere çocuğuyla katılan Yeşim Yıldız, uygulamanın hem kendisi hem de çocuğu açısından oldukça faydalı olduğunu söyledi. Yıldız, "Bu ara tatil hem bir mola hem de çocuğumun sosyalleşmesi açısından çok güzel oldu. Çocuğum eğitimine ara vermeden hem dinlenmiş hem de becerilerini arttırmış oluyor" diye konuştu.

‘2023 Eğitim Vizyonu’ doğrultusunda hazırlanan etkinlik programında, gezi, sağlık, doğa ve çevre, bilgi ve teknoloji, iletişim, okuryazarlık, sanatsal faaliyetler, sportif faaliyetler, araştırma ve gözlem, oyun oynama ve bulmaca çözme, sosyal sorumluluk, günlük yaşam becerileri, el sanatları, bilim, yardımlaşma, kariyer planlama ve aile günü olmak üzere 16 ana başlık yer alıyor. Öğretmenlerin gelişimine yönelik program ve gezilerin de düzenleneceği bir haftalık ara tatil boyunca il genelinde yaklaşık 700 etkinlik yapılacak.

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