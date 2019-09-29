Ara tatil ne zaman? 2019-2020 eğitim-öğretim yılı takvimi
Yeni eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte hem veliler hem de öğrencilerin ana gündem konularından biri de bu yıl ilk kez yapılacak olan ara tatilin tarihi oldu. Bu yıl öğrenciler, ara tatillerle birlikte 4 kez tatil yapmış olacak. Peki, ilk ara tatil ne zaman yapılacak? İşte, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı takvimi
Her yıl olduğu gibi bu yıl da tatil soruları, okullar açılır açılmaz gündeme geldi. 9 Eylül Pazartesi günü sınavlar, sözlüler ve ödevlerle geçecek zorlu bir dönemin başlangıcını yapan öğrenciler, şimdi heyecanla ara tatil dönemini bekliyor. Peki ara tatiller ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?
‘Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’, Resmi Gazete'de yayımlandı. MEB’in daha önce açıkladığı yeni çalışma takvimi kapsamında kasım ve nisan aylarında birer haftalık ara tatil yapılmasıyla ilgili uygulama yönetmelikte düzenlendi. Buna göre, ders yılı iki döneme ayrılacak ve her dönemde bir ara tatil yapılacak.
BU YIL ARA TATİLLER NE ZAMAN?
18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün) İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.
6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
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