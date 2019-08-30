Ar-Ge için yurdışına gittiler

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin Michigan State Üniversitesi (MSU) ile yaptığı ikili anlaşma kapsamında, yurtdışında araştırma faaliyetlerinde bulunan Aybüke Büşra Özer, Şevval Buse Sarıman ve Yaren Acır, çalışmalarını tamamlayarak döndü. Öğrenciler, üç haftalık yoğun bir çalışma dönemi geçirdi.

PATATESLE İLGİLİ FARKLI TEKNİKLER ÖĞRENDİ

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Yaren Acır, Michigan State Üniversitesinde patates yetiştiriciliği alanında çalıştı. Laboratuvarlardan seralara ve tarlalara uzanan çalışma sürecinde pek çok farklı alanı görme ve bu alanlarda çalışma fırsatı yakalarken patates ıslahı, doku kültürü bankaları ve araştırma tarlalarındaki süreçlerde farklı teknikleri öğrendi.

YOSUNDAN YAKIT

Biyomühendislik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Aybüke Büşra Özer ise Michigan State Üniversitesi'nde alglerden (yosunlar) yenilenebilir yakıtların elde edilmesi konusunda araştırma çalışmalarında görev alırken, alg izolasyonu, alglerden DNA ekstrasyonu ile DNA eldesi, elde edilen DNAların picogreen ve nanodrop metotlarıyla analiz edilmesi, gaz kromatografisi ile alg proteinlerinin CO2 absorbsiyonu miktarının tespit edilmesi gibi çalışmalar gerçekleştirdi.

TARIM EKONOMİSİ ALANINDA ÇALIŞMALAR YAPTI

Ekonomi Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Şevval Buse Sarıman da Michigan State Üniversitesi'nde tarım ekonomisi alanında davranışsal iktisat üzerine araştırma çalışmalarında bulundu. Sosyal sermaye konusuna odaklanan Şevval Buse Sarıman çalışması kapsamında anketler de uygulayarak sosyal sermayenin tüketici davranış ve düşünceleriyle olan etkileşimini analiz etti.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, uluslararasılaşmaya büyük önem veren bir üniversite olduklarını ve bu kapsamda dünyanın özellikle tarım ve gıda alanında önde gelen üniversiteleri ile ikili işbirliği anlaşmaları bulunduğunu belirtti. Çökmüş, "Üniversitemizin gerek eğitim gerekse araştırma alanında Michigan State, Missouri, Montana State, Kyoto, UC Davis ve Purdue gibi üniversitelerle ikili işbirlikleri bulunuyor. Bu noktada özellikle eğitim dilimizin İngilizce olması büyük avantaj sağlıyor zira öğrencilerimizin yurtdışında aktif olarak araştırma çalışmalarında görev alabilmesi için bu şart. Bu üç öğrencimiz de özellikle tarım alanında dünyadaki sıralamalarda en iyi ilk 10 üniversite içerisinde yer alan Michigan State Üniversitesi'nde tarım, ekonomi ve yenilenebilir enerji alanlarında farklı akademik danışmanların gözetiminde yoğun şekilde araştırma faaliyetlerinde bulundu. Karşı taraftan öğrencilerimizin İngilizce seviyeleri, girişkenlikleri, araştırmacı yönleri ve sosyal anlamda adaptasyonları konusunda son derece olumlu geri dönüşler aldık. Öğrencilerimizin performansını çok beğendiler, öğrencilerimizle gurur duyduk" dedi.