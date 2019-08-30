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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
30.08.2019 - 13:11, Son Güncelleme:/

Ar-Ge için yurdışına gittiler

Michigan State Üniversitesi'ne giden üç öğrenci, çalışmalarını tamamlayarak döndü. Geçen yıl dört öğrencinin katıldığı ve bu yıl iki kez gerçekleştirilen program kapsamında, Michigan State Üniversitesi Tarım ve Doğal Kaynaklar Fakültesi laboratuvarları, seraları ve tarlalarında üniversitenin akademisyenlerinin danışmanlığında çalışmalarda bulunan 3’üncü sınıf öğrencileri Aybüke Büşra Özer, Şevval Buse Sarıman ve Yaren Acır, üç haftalık yoğun bir çalışma dönemi geçirdi.

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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin Michigan State Üniversitesi (MSU) ile yaptığı ikili anlaşma kapsamında, yurtdışında araştırma faaliyetlerinde bulunan Aybüke Büşra Özer, Şevval Buse Sarıman ve Yaren Acır, çalışmalarını tamamlayarak döndü. Öğrenciler, üç haftalık yoğun bir çalışma dönemi geçirdi.

PATATESLE İLGİLİ FARKLI TEKNİKLER ÖĞRENDİ
Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Yaren Acır, Michigan State Üniversitesinde patates yetiştiriciliği alanında çalıştı. Laboratuvarlardan seralara ve tarlalara uzanan çalışma sürecinde pek çok farklı alanı görme ve bu alanlarda çalışma fırsatı yakalarken patates ıslahı, doku kültürü bankaları ve araştırma tarlalarındaki süreçlerde farklı teknikleri öğrendi.

YOSUNDAN YAKIT
Biyomühendislik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Aybüke Büşra Özer ise Michigan State Üniversitesi'nde alglerden (yosunlar) yenilenebilir yakıtların elde edilmesi konusunda araştırma çalışmalarında görev alırken, alg izolasyonu, alglerden DNA ekstrasyonu ile DNA eldesi, elde edilen DNAların picogreen ve nanodrop metotlarıyla analiz edilmesi, gaz kromatografisi ile alg proteinlerinin CO2 absorbsiyonu miktarının tespit edilmesi gibi çalışmalar gerçekleştirdi.

TARIM EKONOMİSİ ALANINDA ÇALIŞMALAR YAPTI
Ekonomi Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Şevval Buse Sarıman da Michigan State Üniversitesi'nde tarım ekonomisi alanında davranışsal iktisat üzerine araştırma çalışmalarında bulundu. Sosyal sermaye konusuna odaklanan Şevval Buse Sarıman çalışması kapsamında anketler de uygulayarak sosyal sermayenin tüketici davranış ve düşünceleriyle olan etkileşimini analiz etti. 

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, uluslararasılaşmaya büyük önem veren bir üniversite olduklarını ve bu kapsamda dünyanın özellikle tarım ve gıda alanında önde gelen üniversiteleri ile ikili işbirliği anlaşmaları bulunduğunu belirtti. Çökmüş, "Üniversitemizin gerek eğitim gerekse araştırma alanında Michigan State, Missouri, Montana State, Kyoto, UC Davis ve Purdue gibi üniversitelerle ikili işbirlikleri bulunuyor. Bu noktada özellikle eğitim dilimizin İngilizce olması büyük avantaj sağlıyor zira öğrencilerimizin yurtdışında aktif olarak araştırma çalışmalarında görev alabilmesi için bu şart. Bu üç öğrencimiz de özellikle tarım alanında dünyadaki sıralamalarda en iyi ilk 10 üniversite içerisinde yer alan Michigan State Üniversitesi'nde tarım, ekonomi ve yenilenebilir enerji alanlarında farklı akademik danışmanların gözetiminde yoğun şekilde araştırma faaliyetlerinde bulundu. Karşı taraftan öğrencilerimizin İngilizce seviyeleri, girişkenlikleri, araştırmacı yönleri ve sosyal anlamda adaptasyonları konusunda son derece olumlu geri dönüşler aldık. Öğrencilerimizin performansını çok beğendiler, öğrencilerimizle gurur duyduk" dedi.

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