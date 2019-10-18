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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Haber Giriş: 18.10.2019 - 13:41, Son Güncelleme:/

Ar-Ge için üniversite sanayi iş birliği

Türkiye’nin ilk entegre demir çelik fabrikası KARDEMİR ile OSTİM Teknik Üniversitesi iş birliği kararı aldı. İmzalanan protokolle, iki kurum arasında ürün geliştirme, Ar-Ge, eğitim ve proje çalışmaları yapılacak.

Ar-Ge için üniversite sanayi iş birliği
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KARDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Bülent Gedikli ve Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi ve OSTİM Teknik Üniversitesi’ni ziyaret etti. Ziyarette, KARDEMİR ve OSTİM Teknik Üniversitesi arasında Ar-Ge ve Proje Çalışmaları, Öğretim Süreci Entegrasyonu ile İşletme Uygulamaları ve Girişimcilik Proje Dersi ana başlıklarında bir işbirliği protokolü imzalandı.

GENİŞ KAPSAMLI PROTOKOL
OSTİM Teknik Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Murat Yülek ile KARDEMİR adına Genel Müdür Dr. Hüseyin Soykan’ın imzaladığı protokol geniş kapsamlı bir işbirliğini öngörüyor. Buna göre, KARDEMİR’in Ar-Ge Müdürlüğü tarafından yürütülen, üretilmesi planlanan projelerin tespiti ve üniversite ile paylaşımı yapılacak. İş birliği adımının bir diğer maddesi ulusal, uluslararası kamu kurum ve kuruluş destekli fonlardan yararlanılması için ortak proje fikirlerinin geliştirilmesine imkan tanıyor. Protokolle, taraflar TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı kapsamında da ortak hareket edebilecek.

ÖĞRENİM SÜRECİ ENTEGRASYONU
Öğretim Süreci Entegrasyonu kısmında ise şu kararlar yer aldı:

Demir-Çelik sektörü özelinde bir meslek yüksekokulu müfredatı oluşturulması, üniversite akademisyenlerinin kuruluşun ihtiyaç duyduğu alanlar için teknik eğitim vermesi, KARDEMİR’in doktoralı çalışanlarının alanlarında uzman oldukları konularda üniversite bünyesinde ders vermesi.

Türk sanayisinin en deneyimli şirketi ile yükseköğrenimin en yeni üniversitesi, İşletme Uygulamaları ve Girişimcilik Proje Dersi başlığı altında da birlikte çalışmalar yürütecek. Buna göre, üniversite ön lisans 4’üncü dönem, lisans 8’inci dönem öğrencileri KARDEMİR’in belirlediği konularda İşletme Uygulamaları ile ilgili görev alacak ve mezuniyet projesi sunacak. OSTİM Teknik Üniversitesi’nin Girişimcilik Proje Dersi kapsamında ise KARDEMİR’in alanı ile ilgili yıl sonu yarışma organizasyonu düzenlenmesi, belirlenen konu, içerik ile ilgili yıl sonunda proje ekiplerinin hazırladıkları projeleri sunulması ve ödüllendirilmesi öngörülüyor.

‘SANAYİNİN İÇİNDEKİ ÜNİVERSİTE İLE İLK İŞ BİRLİĞİ’
KARDEMİR Genel Müdürü Dr. Soykan, sanayinin içindeki bir üniversite ile ilk defa bir iş birliği yapacaklarını belirtti. Soykan’ın protokolle ilgili değerlendirmesi şöyle: “Sanayinin içindeki bir üniversite ile ilk defa bir iş birliği yapacağız. Karabük Üniversitesi ve OSTİM ile iş birliklerini başlattık. Yeni ürün geliştirmeden, ithal ikamesi çeliklerin Türkiye’de üretilmesine, Ar-Ge projeleri yapılmasından teknopark hizmetlerinden yararlanılmasına, üniversitenin aklından sanayiye geçen yola aracılık etmekten memnuniyet duyacağız. Hayırlı uğurlu olsun.”

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yülek de demir-çelik sanayinin göz bebeği kuruluşu olan KARDEMİR ile iş birliği anlaşması yapmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti. Yülek, “Ar-Ge, başta olmak üzere pek çok konuda başarılı çalışmalar ortaya koymayı diliyoruz” dedi.

 

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