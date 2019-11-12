Apple’ın açığını bulan liseliye ödül
Apple’ın, Iphone marka cep telefonunda bulduğu teknik bir açığı firmaya bildiren lise öğrencisi Oğuz Akçay, 100 lirayla ödüllendirildi. Oğuz Akçay, "Böyle büyük bir markanın açığını bulmak beni çok şaşırttı. Bulduğum için de çok mutlu oldum. Hesabıma ödül olarak 100 lira yüklediler” dedi.
Bursa’nın Nilüfer İlçesi’nde yaşayan ve Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik bölümü son sınıf öğrencisi Oğuz Akçay, ABD merkezli Apple’ın ürettiği Iphone telefonunun yazılım açığını buldu. Manzara fotoğrafı çekmeyi seven Akçay, arkadaşıyla konuştuğu sırada fotoğraf çekmek istedi. Telefon görüşmesini sürdürdüğü sırada fotoğraf çekmek için telefonun kamerasını açan Oğuz Akçay, hatanın kendi telefonundan kaynaklandığını düşünse de daha sonra başka telefonlardan deneyerek telefonun yazılım hatası olduğunu belirledi. Akçay, firmaya durumu anlatan bir mail attı. Bir süre sonra kendisine teşekkür maili geldiğini belirten Akçay, şunları söyledi:
"Arkadaşımla telefon görüşmesi yapıyordum. Bu sırada güneşin doğuşunu fotoğraflamak istedim. Telefonumda video sekmesine girerek video kayıt yapmaya başladım. Yaklaşık beş saniye kayıtın ardından birden telefonum dondu. Daha sonra siyah ekran oldu. Ekranda telefonun logosu çıktı. Ama bu sırada telefon görüşmesi yapmaya devam ediyordum. Bunun benim telefonumdan kaynaklı bir hata olduğunu düşündüm. Farklı telefonlarda denediğimde yine aynı hatayla karşılaşınca durumu firmaya bildirdim. Birkaç gün sonra bana mail attılar. Böyle bir açığı bulduğum için bana teşekkür ettiler. Daha sonra bana küçük bir sürpriz hazırladıklarını belirterek bakiyeme 100 lira yüklediler. Yazılım ve kodlamayla uğraşıyorum. Böyle büyük bir markanın açığını bulmak beni çok şaşırttı. Bulduğum için de çok mutlu oldum. Çevremdekiler ilk başta bana inanmadı. Apple’dan mail geldiğini görünce inanmaya başladılar.”
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