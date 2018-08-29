AÖL’de ek sınav yapılacak mı?
AÖL (Açıköğretim Lisesi)3. dönem sınavi 7-8 Temmuz 2018 tarihleri arasında tamamlandı. Mezun olmak için bir sene daha beklemeyen isteyen açık lise öğrencileri, ek sınav beklentisine girdi. AÖL’de ek sınav yapılacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklamada bulundu mu?
Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3.dönem sınav sonuçlarının ardından gündeme gelen konulardan biri de ek sınav oldu. AÖL üçüncü dönem sınavından geçerli not alamayıp az kredisi olan öğrenciler, Change üzerinden kampanya başlattı. Kampanya sayfası aracılığıyla yetkililere ulaşmaya çalışan öğrenciler, kampanya sayfasına “AÖL’de okuyup üniversite sınavına girmiş birçok arkadaş var, 3. Dönem sınavını da oldu. Liseyi bitirmek için az kredisi olanlar olarak ek sınav olmasını talep ediyoruz.” Notunu düştü.
Fakat AÖL ek ders sınavı hakkında Milli Eğitim Bakalığı tarafından henüz resmi bir açıklama yok.
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