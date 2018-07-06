AÖL yarın saat kaçta başlayacak? Sınav 3 oturumda gerçekleşecek!
AÖL sınavı yarın saat kaçta yapılacak sorusunun yanıtı, Açıköğretim Lisesi öğrencileri tarafından büyük bir merakla sorgulanmaya devam ediyor. AÖL sınavları 3 oturum şeklinde gerçekleşecek ve sınav 2 gün olacak. Peki, AÖL sınavı yarın saat kaçta yapılacak?
AÖL sınavı için heyecan dorukta. 3 oturum olarak gerçekleşecek AÖL sınavları için öğrenciler son hazırlıklarını yapıyorlar. Yarın yapılacak olan AÖL 1. ve 2. oturumuyla birlikte öğrenciler birinci günü tamamlayacak. Peki, AÖL sınavı yarın saat kaçta başlayacak?
AÖL SINAVI SAAT KAÇTA?
AÖL sınavları 3 oturum şeklinde gerçekleşecek. Sınavın ilk oturumu yarın (cumartesi günü) saat 09.30'da başlayacak. İkinci oturum ise cumartesi günü öğlen 14.00'da yapılacak. Sınavın 3. oturumu ise 8 Temmuz Pazar günü saat 9.30'da yapılacak.
AÖL SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
07 - 08 Temmuz 2018 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilecek Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2017-3. Dönem sınav yerleri açıklandı. Sınava katılacak öğrenciler, sistemden öğrenci numarası ve şifrelerini girerek sınav giriş belgelerine ulaşabilirler.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLURUM?
Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;
Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.
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