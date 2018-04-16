AÖL telafi sınavı ne zaman yapılacak? Sınav sonuçları ne zaman yayımlanır?
AÖL telafi sınavı, cevap kağıdının eksik basılması nedeniyle bazı derslerden sınava giremeyen vatandaşların araştırdığı konu olmaya devam ediyor. 31 Mart-1 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen sınavlarla birlikte AÖL sınav sonuçları için araştırmalarına başlayan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili yapacağı açıklamaları merak ediyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, telafi sınavı tarihi ve sınav sonuçları hakkında detaylı bilgiler
AÖL sınav sonuçları, telafi sınavına girmeyecek olan adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Bakanlığın cevap kağıdını eksik basması nedeniyle sınav esnasında sorumlu oldukları bazı derslere katılım gösteremeyen adaylar, bakanlığın telafi sınavı ile bu eksiklerini kapatacak. Peki, AÖL telafi sınavı ne zaman yapılacak? İşte, AÖL sınav sonuçları ve telafi sınavı hakkında bazı bilgiler
AÖL TELAFİ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
31 Mart-1 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen sınavda yaşanan aksaklık nedeniyle bazı dersleri işaretleyemeyen öğrenciler için telafi sınavı gerçekleştiriliyor. İşte, MEB'in telafi sınavı hakkında yaptığı açıklamalar;
"21 Nisan 2018 Cumartesi günü yapılacak olan Açık Öğretim Kurumları telafi sınavına girecek olan öğrencilerimizden;
31 Mart - 01 Nisan 2018 tarihinde yapılan 2. Dönem sınavlarında girmiş olduğu Sınav Merkezini zorunlu sebeplerini belgelendirmek kaydıyla (hastalık, tayin, adres değişikliği vb.) değiştirmek isteyenlerin, 12-17 Nisan 2018 tarihleri arasında sınava girmek istedikleri il/ilçe Sınav Yürütme Komisyonuna giderek yedek salon işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir."
KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Açıköğretim Lisesi kayıt yenileme işlemi, sınav sonuçlarının açıklanmasından kısa bir süre sonra duyurulacak. Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı III. Dönem Kayıt Yenileme işlemleri 24 Nisan-14 Mayıs tarih aralığında tamamlanabilecek.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı iş takviminde yer alan bilgilere göre AÖL sınav sonuçları 20 Nisan tarihinde erişime açılacak. Ancak, geçmiş dönemlerde yapılan AÖL sınavlarının sonuç açıklanma tarihlerini incelediğimizde sonuçların, sınavların tamamlanmasından yaklaşık 15 gün sonra açıklandığı görülüyor. Buna göre, 31 Mart - 1 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen AÖL 2017- 2 sınav sonuçları değerlendirmelerinin erken bitmesi halinde 15-16 Nisan tarihlerinde de açıklanabileceği öngörülüyor. Ancak sonuçların telafi sınavının gerçekleştirilmesinin ardından açıklanabileceği, bir diğer ihtimal arasında yer alıyor.
Bakanlık sınav sonuçlarını açıkladığı zaman adaylar; "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" adresinden gerekli bilgileri girerek sınav sonuçlarını görebilecek.
AÖL TELAFİ SINAVI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınavlarından yaşanan teknik bir problemden dolayı bazı öğrenciler için telafi sınavı yapacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Açıköğretim kurumları sınavlarının 31 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılmakta olan 2. dönem sınav oturumlarında 4’ten fazla dersten sınava giren adayların cevap kağıtlarında teknik bir hatadan dolayı 4 ders için kodlama alanı ayrılmıştır. 4’ten fazla dersten sınava katılan adaylara yönelik, cevap kağıtları eksik basılan dersler için, 21 Nisan Cumartesi günü saat 09.30’da telafi sınavı yapılacaktır.
Kurum ayrıca yaptığı açıklamada, açıköğretim kurumları öğrencilerinin herhangi bir mağduriyet yaşamayacağını ve yapılan bu teknik hata nedeniyle bütün öğrencilerden özür dilediğini belirtti.
KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2018 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Ücreti; 30 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliğine yatırılacaktır.)
Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden “MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü” hesabına 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)
ÖNEMLİ NOT: (Şuan ki bankamatiklerde ve internet bankacılığı üzerindeki sınav ücreti ibaresi “AÇIK ÖĞRETİM LİSELE 2018/2 İLK.KAYIT-KAYIT YEN.ÜCR.”şeklindedir.)
Kayıt yenilemek için sınav ücretinin ödendiği bilgisi, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kayıt yenilemenizin gerçekleşmesini engeller. Bunun için sınav ücretinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.
Kayıt yenileme sınav bedelinin 5 TL’ si ise Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir.
Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından otomatik olarak yapılan öğrencilerimiz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne kitap, resmi yazı vb. nedenlerle müracaat ettiklerinde kendilerinden 5 TL kayıt yenileme Sınav Ücreti alınacaktır. Öğrencilerimizin ikinci bir defa sınav bedeli ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5 TL kayıt yenileme Sınav Ücreti makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
KAYIT YENİLEME ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?
Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde adayların katılacağı ilgili sınavın adıyla ücret yatırmaları gerekmektedir.
1- https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav bedelini yatırabilirsiniz.
2- T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının internet bankacılığını kullanarak kayıt yenileme sınav bedelini yatırabilirsiniz.
Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen telefon numarasının mümkün olduğunca adaya ait olması ve doğru telefon numarası bildirilmesi zorunludur.
3- İlk kayıt sınav bedeli anlaşmalı bankaların ATM’lerinde yatırılmaktadır. ATM’lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt sınav bedeli olarak yatırıldığına dikkat ediniz.
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