AÖL telafi sınavı, katılım gösterdikleri sınavda eksik cevap anahtarı ile karşılaşan adaylar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Sınava daha fazla dersten girmelerine rağmen cevap anahtarında yalnızca 4 derslik alanla karşılaşan adaylar, AÖL telafi sınavı ne zaman yapılacak sorusuna cevap aradı. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamalarına göre AÖL telafi sınavı ne zaman yapılacak?

AÖL TELAFİ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi konuyla ilgili bir açıklama yayımladı;

"Açıköğretim kurumları sınavlarının 31 Mart – 1 Nisan tarihlerinde yapılmakta olan 2. dönem sınav oturumlarında 4’ten fazla dersten sınava giren adayların cevap kağıtlarında teknik bir hatadan dolayı 4 ders için kodlama alanı ayrılmıştır.

4’ten fazla dersten sınava katılan adaylara yönelik, cevap kağıtları eksik basılan dersler için, 21 Nisan Cumartesi günü saat 09.30’da telafi sınavı yapılacaktır.

Konu ile ilgili açıköğretim kurumları öğrencileri herhangi bir mağduriyet yaşamayacaktır. Yapılan bu teknik hata nedeniyle bütün öğrencilerimizden özür diliyoruz."

ÜNİVERSİTE SINAVINA BAŞVURAN ADAYLARLA İLGİLİ DE DUYURU YAPILDI

Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz ay, üniversite sınavına başvuran adaylar için önemli bir açıklamada bulundu. İşte, o açıklama;

"Sayın öğrencimiz:

Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt tarihinin ÖSYM sistemine eklenmesi işlemi ile ilgili olarak, ÖSYM aday işlemlerinden kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaptıktan sonra sırasıyla;

‘’profilim’’ menüsü,

‘’eğitim bilgilerim’’ butonu,

‘’eğitim bilgilerimi e-Okul/YÖKSİS’ten güncelle’’ butonu tıklanarak eğitim bilgilerinizin güncellenmesini sağlanmış olacaksınız.

Bu işlemlere rağmen konu ile ilgili sorunu çözülmeyen öğrencilerimiz ise başvuru merkezinden ÖSYM çağrı merkezini aradıkları takdirde kendilerine yardımcı olunacaktır."