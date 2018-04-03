AÖL soru ve cevapları yayınlandı mı? Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2018 AÖL 2. dönem sınavlarının sonuncusu geçtiğimiz hafta sonu yapıldı ve öğrencilerin sonuçlar için meraklı bekleyişi başladı. Öte yandan sınav sonuçlarını bekleyen öğrenciler bir yandan da cevaplarını kontrol edebilmek adına AÖL soru ve cevaplarını yayınlanacağı tarihi merak ediyorlar. Peki, AÖL soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıköğretim Lisesi'nin sınav soruları ve cevapları, sınavın hemen sonrasındaki 14 gün içerisinde öğrencilerle paylaşılacak. 3 oturum olarak gerçekleştirilecek olan Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2017/2 sınav sonuçlarının en kısa sürede açıklanması bekleniyor.

AÖL'DEN NASIL MEZUN OLUNUYOR?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle; Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Kurumları Sınavları, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Baskı Ünitesinde meydana gelen teknik arıza sebebiyle iki hafta ertelenen AÖL sınavları 1 Nisan 2018 tarihinde yapılan 3. oturumun da bitmesiyle tamamlandı. Adaylar şimdi ise sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak edip sorguluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan AÖL sınavlarına sonuçların ne zaman açıklanacağına dair bir bilgi henüz paylaşılmadı. Ancak, geçmiş dönemlerde yapıla AÖL sınavlarının sonuç açıklanma tarihlerini incelediğimizde sonuçların, sınavların tamamlanmasından yaklaşık 15 gün sonra açıklandığı görülüyor. Buna göre, 31 Mart - 1 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen AÖL 2017- 2 sınav sonuçlarının 15-16 Nisan tarihlerinde açıklanabileceği tahmin ediliyor.