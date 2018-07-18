AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise sonuç tarihi
Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavı 3. Dönem oturumlarının tamamlanması ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Bir üst sınıfa geçip geçemeyeceklerini merak eden açık liseliler, ‘AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?’ sorusuna yanıt arıyor. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) geçtiğimiz günlerde AÖL sonuç tarihini duyurmuştu.
AÖL (Açıköğretim Lisesi) 3. Dönem sınavları 07 - 08 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavda çıkan sorular ve cevap anahtarı ise kısa süre içerisinde öğrencilerin erişimine açıldı. Şimdi ise asıl merak edilen konu sonuçların ne zaman açıklanacağı. Açık lise sınav sonuçları "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesinde açıklanıyor. Bakanlık tarafından sonuçlar açıklandığı takdirde, bu siteye erişim sağlayan öğrencinin T.C. kimlik numarası, daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik kodu soruluyor. Bu bilgiler ile açık lise öğrenci girişi ekranına giriş yapabilir ve sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı iş takvimine göre; Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı III. Dönem Sınav Sonuçları 31 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanacak.. AÖL sınav sonuç sorgulaması sonuc.meb.gov.tr adresinden TC numarası ile yapılabilecek.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLURUM?
Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;
Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.
Açık Öğretim Lisesine Kimler Başvurabilir?
a) İlköğretim Okulu/ortaokul mezunu olanlar.
b) Lise ve meslek liselerinden ayrılanlar.
c) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da yurt dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden veya Eğitim Müşavirliklerinden yukarıdaki (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi olanlar.
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