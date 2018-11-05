AÖL sınavı ne zaman? MEB'den yeni kitap uyarısı
Açıköğretim Lisesi'nde eğitimlerini sürdüren öğrencilerin sorguladığı AÖL sınavı ne zaman sorusunun cevapları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı resmi açıklama ile belirlediği AÖL sınav tarihi, birçok vatandaşın gündemindeki konu oldu. Peki, bu açıklamalara göre AÖL sınavı ne zaman yapılacak? İşte, konuyla ilgili bazı bilgiler
AÖL 1. dönem sınavı, eğitimlerini dışarıdan sürdüren birçok vatandaşın araştırdığı konu oldu. Kayıt ve kayıt yenileme tarihlerinin tamamlanmasının ardından sınav için hazırlıklarına başlayan öğrenciler, AÖL 1. dönem sınavı ne zaman sorusunun cevabını aramaya başladı. Peki, Türkiye genelinde birçok noktada gerçekleştirilecek olan AÖL sınavı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
AÖL SINAVI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre; AÖL 1. dönem sınavları 08-09 Aralık 2018 tarihlerinde yapılacak. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri 1. dönem sınavları dâhil bundan sonra yapılacak olan sınavlarda yeni kitaplardan sorumlu olacak.
YENİ KİTAPLAR NE ZAMAN VERİLECEK?
Açık Öğretim Lisesinde okutulmakta olan ders kitaplarının tamamı; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Kurul Kararıyla yenilenen öğretim programları doğrultusunda hazırlanmış ve basılmıştır.
Yeni basılan kitaplar, halk eğitimi merkezlerine en geç 31 Ekim 2018 tarihine kadar ulaştırılmış olacaktır. Halk eğitimi merkezleri öğrencilere yeni basımı yapılan kitapların dağıtımını yapacaktır. Depolarında bulunan önceki yıllara ait kitapları kesinlikle öğrencilere dağıtmayıp, geri dönüşüme gönderecektir.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLURUM?
Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;
Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.
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