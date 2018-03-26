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    AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

    Hürriyet Haber
    26.03.2018 - 09:18 | Son Güncelleme:

    AÖL sınav yerleri ve giriş belgesi için meraklı bekleyiş devam ediyor. Türkiye çapında Milli Eğitim Bakanlığı'nın güdümünde gerçekleştirilecek olan AÖL sınavları, on binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek. Peki, AÖL sınav yerleri nereden ve ne zaman öğrenilebilecek? İşte, teknik sorunlar nedeniyle bir süre ertelenen AÖL sınavı hakkında detaylı bilgiler

    AÖL sınav tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün baskı ünitelerinde meydana gelen problemler nedeniyle Mart ayının ortasına ertelenmişti. Bu ertelemenin ardından birçok öğrenci AÖL sınav yerleri ve yeni sınav tarihleri için araştırmalarına başladı. Peki, AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte, MEB'den bazı detaylar

    AÖL SINAV YERLERİ YAYIMLANDI MI?

    Normal şartlarda 17-18 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecekken bazı problemler dolayısıyla 31 Mart-1 Nisan tarihlerine ertelenen AÖL sınavları, giriş belgesiyle sorgulanmaya devam ediliyor. Bu çerçevede Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi II. Dönem Sınav Giriş Yerlerinin İnternette yayınlanması 27 Mart tarihinde gerçekleşecek.

    AÖL SINAVI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

    AÖL sınav tarihleri, normal şartlar altında 17-18 Mart tarihlerinde gerçekleştirilmesi gerekirken Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınavlarının uygulanmasında önemli bir rol oynayan Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Baskı Tesisleri'nde meydana gelen arıza nedeniyle ertlenmişti. Bakanlığın yeni belirlediği tarih ise 1. Oturum için 31 Mart 2018 saat 9.30, 2. Oturum için 31 Mart 2018 saat 14.00, 3. Oturum için 01 Nisan 2018 saat 15.00 olarak açıklandı.

    Ayrıca 3. Oturumun saat 15.00'a alınmasının nedeni ÖSYM sınav takviminde yer alan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının sabah saat 10.15' te yapılacak olmasından kaynaklanmaktadır.

     

     

     

     

    Etiketler: aöl sınav giriş yerleri , SeoHaber , NoMobil
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