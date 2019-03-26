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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
26.03.2019 - 13:20, Son Güncelleme:/

AÖL sınavı ne zaman? 2019 AÖL sınav yerleri ne zaman yayımlanır?

Açıköğretim Lisesinde öğrenimlerini sürdüren vatandaşların merakla araştırdığı AÖL sınavları ne zaman sorusu, son günlerin gündem konuları arasında yer almaya başladı. Peki, üç oturumda gerçekleştirilecek olan AÖL sınavı ne zaman yapılacak? İşte, AÖL sınav yerleri konusunda bazı bilgiler

AÖL sınavı ne zaman? 2019 AÖL sınav yerleri ne zaman yayımlanır?
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AÖL sınavları ne zaman sorusu, sınava girecek olan birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Peki, nisan ayında gerçekleştirilecek olan AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 2. dönem sonu sınavlarının ilk oturumu 6 Nisan'da 09:30'da gerçekleştirilecek,
AÖL 2. dönem sonu sınavlarının ikinci oturumu 6 Nisan 14:00'te gerçekleştirilecek,
AÖL 2. dönem sonu sınavlarının son oturumu ise 7 Nisan 14:00'te gerçekleştirilecek.

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıköğretim Lisesi sınavları için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler bir yandan da AÖL sınav giriş belgelerinin erişime açılmasını bekliyor. AÖL sınav giriş belgeleri, geçtiğimiz dönemlerde sınavın gerçekleştirileceği hafta içerisinde açıklanmıştı. Geçen dönem sınavları baz alındığında AÖL 2. Dönem sonu sınavı yerlerinin 3 Nisan’da erişime açılması bekleniyor.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden güvenlik kodu, öğrenci numarası ve şifre ile öğrenci girişi yapan öğrenciler menüden sınava giriş belgesi alabilirler ve sınava giriş yerlerini öğrenebilirler. Sınav Giriş Belgenizi ‘'Öğrenci Genel Bilgileri'' menüsü altında yer alan ‘' Sınav Giriş Belgesi'' ekranından seçerek yazdırabilirsiniz.

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