AÖL sınavı ne zaman? 2019 AÖL sınav yerleri ne zaman yayımlanır?
Açıköğretim Lisesinde öğrenimlerini sürdüren vatandaşların merakla araştırdığı AÖL sınavları ne zaman sorusu, son günlerin gündem konuları arasında yer almaya başladı. Peki, üç oturumda gerçekleştirilecek olan AÖL sınavı ne zaman yapılacak? İşte, AÖL sınav yerleri konusunda bazı bilgiler
AÖL sınavları ne zaman sorusu, sınava girecek olan birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Peki, nisan ayında gerçekleştirilecek olan AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖL 2. dönem sonu sınavlarının ilk oturumu 6 Nisan'da 09:30'da gerçekleştirilecek,
AÖL 2. dönem sonu sınavlarının ikinci oturumu 6 Nisan 14:00'te gerçekleştirilecek,
AÖL 2. dönem sonu sınavlarının son oturumu ise 7 Nisan 14:00'te gerçekleştirilecek.
AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açıköğretim Lisesi sınavları için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler bir yandan da AÖL sınav giriş belgelerinin erişime açılmasını bekliyor. AÖL sınav giriş belgeleri, geçtiğimiz dönemlerde sınavın gerçekleştirileceği hafta içerisinde açıklanmıştı. Geçen dönem sınavları baz alındığında AÖL 2. Dönem sonu sınavı yerlerinin 3 Nisan’da erişime açılması bekleniyor.
SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden güvenlik kodu, öğrenci numarası ve şifre ile öğrenci girişi yapan öğrenciler menüden sınava giriş belgesi alabilirler ve sınava giriş yerlerini öğrenebilirler. Sınav Giriş Belgenizi ‘'Öğrenci Genel Bilgileri'' menüsü altında yer alan ‘' Sınav Giriş Belgesi'' ekranından seçerek yazdırabilirsiniz.
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