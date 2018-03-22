AÖL sınav yerleri açıklandı mı? - AÖL çıkmış sorular

AÖL sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı sınava girecek olan öğrenciler tarafından büyük bir merakla sorgulanmaya devam ediyor. Öte yandan sınava girecek olan öğrenciler bir yandan da AÖL çıkmış soruları araştırıp, sınav öncesi hazırlıklarını sürdürüyorlar. Peki, AÖL sınav yerleri açıklandı mı?

AÖL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?



AÖL sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgeleri henüz belli değil. Milli Eğitim Bakanlığı’nın iş takvimine göre, AÖL II. Dönem sınavları 17 Mart’ta gerçekleşseydi, yerler 13 Mart’ta belli olacaktı. Konuyla ilgili yeni bir açıklama gelmese de AÖL sınav yerlerinin 27 Mart’ta açıklanması bekleniyor. Açık öğretim lisesi öğrencileri sınav giriş belgesini aol.meb.gov.tr sitesinden çıkartabilecek.

AÖL ÇIKMIŞ SORULAR

MEB’İN SON AÖL DUYURUSU

Merkezi Sistem Sınav Uygulama Takviminde 17 - 18 Mart 2018 tarihinde yapılması kararlaştırılan 2. Dönem Açık Öğretim Kurumları Sınavları, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Baskı Ünitesinde meydana gelen teknik arıza sebebiyle 31 Mart - 01 Nisan 2018 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır.

Ayrıca 3. Oturumun saat 15.00’ a alınmasının nedeni ÖSYM sınav takviminde yer alan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının sabah saat 10.15’ te yapılacak olmasından kaynaklanmaktadır.