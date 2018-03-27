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    AÖL sınav yerleri açıklandı! İşte sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

    Hürriyet Haber
    27.03.2018 - 10:48 | Son Güncelleme:

    AÖL sınav yerleri, Açıköğretim Lisesi internet sitesi üzerinden açıklandı. Daha önce ertelenen AÖL sınav tarihleri, 31 Mart Cumartesi günü başlayacak, 1 Nisan Pazar günü devam edecek. Peki, AÖL sınav yerleri nereden ve nasıl öğrenilir? İşte, öğrencilerin merakla araştırdığı sınav girşi belgesi bilgileri

    AÖL sınav giriş belgesi için beklenen açıklama geldi. Üç oturum halinde iki günde gerçekleşecek olan AÖL sınavları, 2017-2. Dönem sınav giriş belgesinin edinilmesiyle birlikte gerçekleşecek. Peki, AÖL sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte, vatandaşların merakla araştırdığı detaylı bilgiler

    AÖL SINAV YERLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ 

    31 Mart - 01 Nisan 2018 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilecek  Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2017-2. Dönem sınav yerleri açıklandı. Sınava katılacak öğrencilerimiz Sistemden öğrenci numarası ve şifrelerini girerek sınav giriş belgelerine ulaşabilirler.

    AÖL ÇIKMIŞ SORULAR

    AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLURUM?

    Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

    Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

    MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER

    Diplomaları sonuçları açıklanmasından sonra en kısa süre içerisinde hazırlanarak koordinatör Halk Eğitim Merkezlerine gönderilecektir.

    Mezun olduğuna dair belgeye ihtiyaç duyanlar işlemlerini yaptırdıkları irtibat bürolarına (Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi) başvurabilirler. (Çok zorunlu olmadıkça, çıkma belgesi istemeyiniz bunun yerine "İlgili Makama"mezuniyet yazısı alabilirsiniz.)

    "Mezuniyet incelemesinde" olan öğrenciler çıkma belgesi alamazlar. Mezuniyet İncelemesinde olan öğrencileriin durumları gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra mezun konuma geleceklerdir.

     

    Etiketler: aöl sınav yerleri , aöl giriş belgesi , SeoHaber , NoMobil
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