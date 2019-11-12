AÖL sınav tarihleri ne zaman? AÖL öğrenci girişi ekranı!
AÖL sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş takvimi üzerinden öğrencilerle paylaşıldı. Ders seçme ve sınav merkezi güncellemelerini tamamlayan öğrenciler, AÖL sınav tarihleri için araştırmalarına başladı. Peki, AÖL sınavları ne zaman gerçekleştirilecek? İşte, AÖL öğrenci giriş ekranı ve AÖL sınav tarihleri hakkında bazı bilgiler
AÖL sınav tarihleri ve dönem sonu sınavının ne zaman yapılacağı Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. AÖL sınav tarihleri hakkında bilgi almak isteyen öğrenciler, AÖL öğrenci girişi yaparak en son durumlarını sorgulamaya başladı. Peki, AÖL sınavı ne zaman yapılacak? İşte, o tarihler ve detaylı bilgiler
AÖL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖL 1. dönem sınavları 7-8 Aralık tarihlerinde yurt genelinde gerçekleştirilecek.
Sisteme öğrenci numarası ve şifresi ile girilerek çalışma takviminde belirtilen sürelerde sınav giriş yeri seçilir. Her sınav öncesi öğrenci sınav giriş yerini değiştirebilir. Özellikle taşınma, askerlik, terhis vb. nedenlerle adresin değiştiği durumlarda sınav merkezinin değiştirilmesi gerekmektedir. Sınav merkezini değiştirmeyen öğrenci bir önceki seçtiği sınav merkezinde sınava girmeye devam eder.
SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçlarınızı sisteme kullanıcı adınız ve şifreniz ile girip sınav sonuçları kısmından öğrenebilirsiniz. Dönem dersleri kısmından da önceki bütün sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca Alo 147 çağrı merkezini arayarak ta sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.
AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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