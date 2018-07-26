AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'den tarih detayı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Eğitim
26.07.2018 - 11:10, Son Güncelleme:

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'den tarih detayı

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AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'den tarih detayı

AÖL sınav sonuçları için öğrencilerin araştırması devam ediyor. Sorular ve cevapların yayımlanmasının ardından alacakları puan hakkında net bir bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, AÖL sınav sonuçları konusunda araştırmalarına başladı. Yurt genelinde on binlerce okulda gerçekleştirilen AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, merakla araştırılan konu hakkında detaylı bilgiler

AÖL sınav sonuçları için vatandaşların araştırması devam ediyor. Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin katılım gösterdiği AÖL sınavı, sonuçları ile araştırılmaya başlandı. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı iş takvimine göre; Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı III. Dönem Sınav Sonuçları 31 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanacak.. AÖL sınav sonuç sorgulaması sonuc.meb.gov.tr adresinden TC numarası ile yapılabilecek.

AÖL MEZUNİYET DİLEKÇESİ NASIL OLMALIDIR?

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

(……………. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü)

Sayı        :

Konu : Öğrenim Durumu

 

İLGİLİ MAKAMA

                      T.C. Kimlik No       : …………………

                      Öğrenci No            : …………………

                      Adı                            : …………………

                      Soyadı                     : …………………

                      Baba Adı                 : …………………

                      Anne Adı                : …………………

                      Doğum Yeri           : …………………

                      Doğum Tarihi        : …………………

                      Alanı/Bölümü       : …………………

               

Yukarıda açık kimliği yazılı      …………………    ………………… yazımız tarihi itibariyle Açık Öğretim Lisesi  ALAN YOK alanında kayıtlı öğrencimiz olup, zorunlu dersi ………………………….., toplam dönemi ………, toplam kredisi ise …………’dir.

Açık Öğretim Lisesinin mezuniyet şartlarına göre, zorunlu derslerinin tamamını başarmış ya da muaf olarak, toplam kredisinin en az 192, toplam döneminin en az 8 olması gerekmektedir.

Yukarıda kimlik bilgileri verilen …………………    …………………, 2017-2018 eğitim öğretim yılı içinde ek sınav açılması ve açılacak olan bu ek sınava katılarak, sınav sonuçları açıklandığında mezuniyet şartlarını tamamladığı takdirde 2017-2018 eğitim öğretim yılında mezun olabilecek durumdadır.

Açık Öğretim Lisesi, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı uzaktan eğitim yöntem ve tekniklerini kullanarak, Ders Geçme ve Kredili Sistemle eğitim-öğretim hizmeti sunan tam bir ortaöğretim kurumudur.

Bu yazı adı geçenin isteği üzerine verilmiştir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.   

                                                                                                                               

                                                                                                                                  Ad Soyadı

                                                                                                                                       Müdür

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