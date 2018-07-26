AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'den tarih detayı
AÖL sınav sonuçları için öğrencilerin araştırması devam ediyor. Sorular ve cevapların yayımlanmasının ardından alacakları puan hakkında net bir bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, AÖL sınav sonuçları konusunda araştırmalarına başladı. Yurt genelinde on binlerce okulda gerçekleştirilen AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, merakla araştırılan konu hakkında detaylı bilgiler
AÖL sınav sonuçları için vatandaşların araştırması devam ediyor. Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin katılım gösterdiği AÖL sınavı, sonuçları ile araştırılmaya başlandı. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı iş takvimine göre; Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı III. Dönem Sınav Sonuçları 31 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanacak.. AÖL sınav sonuç sorgulaması sonuc.meb.gov.tr adresinden TC numarası ile yapılabilecek.
AÖL MEZUNİYET DİLEKÇESİ NASIL OLMALIDIR?
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
(……………. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü)
Sayı :
Konu : Öğrenim Durumu
İLGİLİ MAKAMA
T.C. Kimlik No : …………………
Öğrenci No : …………………
Adı : …………………
Soyadı : …………………
Baba Adı : …………………
Anne Adı : …………………
Doğum Yeri : …………………
Doğum Tarihi : …………………
Alanı/Bölümü : …………………
Yukarıda açık kimliği yazılı ………………… ………………… yazımız tarihi itibariyle Açık Öğretim Lisesi ALAN YOK alanında kayıtlı öğrencimiz olup, zorunlu dersi ………………………….., toplam dönemi ………, toplam kredisi ise …………’dir.
Açık Öğretim Lisesinin mezuniyet şartlarına göre, zorunlu derslerinin tamamını başarmış ya da muaf olarak, toplam kredisinin en az 192, toplam döneminin en az 8 olması gerekmektedir.
Yukarıda kimlik bilgileri verilen ………………… …………………, 2017-2018 eğitim öğretim yılı içinde ek sınav açılması ve açılacak olan bu ek sınava katılarak, sınav sonuçları açıklandığında mezuniyet şartlarını tamamladığı takdirde 2017-2018 eğitim öğretim yılında mezun olabilecek durumdadır.
Açık Öğretim Lisesi, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı uzaktan eğitim yöntem ve tekniklerini kullanarak, Ders Geçme ve Kredili Sistemle eğitim-öğretim hizmeti sunan tam bir ortaöğretim kurumudur.
Bu yazı adı geçenin isteği üzerine verilmiştir.
Bilgilerinize arz/rica ederim.
Ad Soyadı
Müdür
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