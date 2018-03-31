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    AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ?

    Hürriyet Haber
    31.03.2018 - 07:55 | Son Güncelleme:

    AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, bu sınava giren birçok öğrencinin merak ettiği konu oldu. Eğitimlerini tamamlayabilme adına Milli Eğitim Bakanlığı'nın Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavlarına giriş yapan öğrenciler, sınav sonuçları bilgisini sorgulamalarına başladı. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, vatandaşların merakla araştırdığı sınav soruları ve sonuçları hakkında detaylı bilgiler

    AÖL sonuçları, 31 Mart-01 Nisan günlerinde gerçekleştirilecek olan sınavların ardından öğrenciler için merak konusu olacak. Binlerce öğrencinin ilgiyle araştıracağı AÖL sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yoğunluk durumuna göre açıklanacak. İşte, AÖL sınav sonuçları ve soru cevapları hakkında merak edilen bazı detaylar

    AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    AÖL sınavı geçtiğimiz dönemde 9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilmiş, sınav sonuçları 26 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Aynı sürecin bu sınav döneminde de gerçekleşeceği düşünülürse, 31 Mart-01 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen AÖL 2017-2 sınav sonuçlarının 15-16 Nisan tarihlerinde açıklanabileceği öngürülebilir.

    SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

    Açıköğretim Lisesi'nin sınav soruları ve cevapları, sınavın akabindeki 14 gün içerisinde öğrencilerle paylaşılacak. 3 oturum olarak gerçekleştirilecek olan Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2017/2 sınav sonuçlarının en kısa sürede açıklanması bekleniyor.

    Etiketler: aöl sonuçları , SeoHaber , NoMobil
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