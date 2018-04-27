AÖL sınav sonuçları için kayıt yenileme detayı.. AÖL sonuçları ne zaman açıklanır?
AÖL sınav sonuçları, öğrencilerin son günlerde araştırdıkları önemli konular arasında yer almaya devam ediyor. Bir süre önce telafi sınavına giren ve hemen ardından sınav sonuçları için sorgulamalarına başlayan öğrenciler, AÖL sınav sonuçları için sorgulamalarına başladı. AÖL sınav sonuçları öncesinde kayıt yenileme hakkında önemli bir detaya yer veren Açık Öğretim Lisesi, AÖL sınav sonuçlarının yayınlanmasının ardından kayıt yenileme döneminin başlayacağını duyurdu. İşte, o duyuru hakkında bazı bilgiler
AÖL sınav sonuçları öğrenciler tarafından son günlerin merakla araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Binlerce kişinin katılım sağladığı AÖL sınavının hemen ardında sorgulamalarına başlayan öğrenciler, sonuçlar için MEB'in yapacağı açıklamalara odaklandı. MEB, kayıt yenilme döneminin sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından duyurulacağını aktardı. Peki, bu kapsamda AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Telafi sınavları geçtiğimiz günlerde tamamlanan AÖL'de sınav sonuçları, tüm değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından öğrencilerle paylaşılacak. Normalde iş takviminde 20 Nisan tarihinde açıklanacağı duyurulan sınav sonuçları, telafi sınavı değerlendirmesinin tamamlanmasının ardından erişime açılacak.
KAYIT YENİLEME SONUÇLARDAN HEMEN SONRA
Açık Öğretim Lisesinin merkezi sistem ile yapılan sınavlarının organizasyonu ve değerlendirilmesi Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Açık Öğretim Liselerinin 2017-2018 eğitim öğretim yılı II. dönem sınavının sonuçlarının Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne teslim edilmesinden sonra 2017-2018 eğitim öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme iş ve işlemleri başlatılacak.
2017-2018 eğitim öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme tarihi belirlendikten sonra http://aol.meb.gov.tr internet adresinden öğrencilere duyurulacak.
A kitapçığı soru ve cevap anahtarları için tıklayınız.
T kitapçığı soru ve cevap anahtarları için tıklayınız.
KİTAP İHTİYAÇ MODÜLÜ AÇILDI
Halk Eğitimi Merkezlerinin 2018-2019 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin kitap ihtiyaçlarını belirleyerek 25 Nisan - 11 Mayıs 2018 tarihleri arasında “e-Yaygın Kitap İhtiyaç Modülü” üzerinden sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.
Halk Eğitimi Merkezleri, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi kitap ihtiyaçları için: Mutlaka bu okulların yüz yüze eğitim kurumlarıyla irtibata geçerek, bu kurumlardan aldıkları sayılara göre yukarıda belirtilen tarihlerde “e-Yaygın Kitap İhtiyaç Modülü” üzerinden sisteme giriş yapacaklardır.
Öğretim programlarının değişmesi nedeniyle kitapların tamamı (AOO, AÖL, AÖİHL, MAÖL) sistem üzerinden yeniden istenecektir. Kitap ihtiyaçları yıllık olarak belirtilecektir.
Yüz Yüze eğitim yapan Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin 2018-2019 eğitim öğretim yılında ihtiyaç duyacakları Yüz Yüze Alan Ortak Ders kitapları da;
Kur’an-ı Kerim (9 – 10 – 11– 12)
Arapça (9 – 10)
Mesleki Arapça (11 – 12)
Hitabet ve Mesleki Uygulama (12) (Not: Bu ders 11.Sınıflarda okutulmaktadır.)
Tefsir (11)
Hadis (10)
“e-Yaygın Kitap İhtiyaç Modülü” üzerinden 25.04.2018 – 11.05.2018 tarihleri arasında istenecektir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle