AÖL sınav sonuçları için kayıt yenileme detayı.. AÖL sonuçları ne zaman açıklanır?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Eğitim
27.04.2018 - 14:56, Son Güncelleme:

AÖL sınav sonuçları için kayıt yenileme detayı.. AÖL sonuçları ne zaman açıklanır?

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AÖL sınav sonuçları için kayıt yenileme detayı.. AÖL sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖL sınav sonuçları, öğrencilerin son günlerde araştırdıkları önemli konular arasında yer almaya devam ediyor. Bir süre önce telafi sınavına giren ve hemen ardından sınav sonuçları için sorgulamalarına başlayan öğrenciler, AÖL sınav sonuçları için sorgulamalarına başladı. AÖL sınav sonuçları öncesinde kayıt yenileme hakkında önemli bir detaya yer veren Açık Öğretim Lisesi, AÖL sınav sonuçlarının yayınlanmasının ardından kayıt yenileme döneminin başlayacağını duyurdu. İşte, o duyuru hakkında bazı bilgiler

AÖL sınav sonuçları öğrenciler tarafından son günlerin merakla araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Binlerce kişinin katılım sağladığı AÖL sınavının hemen ardında sorgulamalarına başlayan öğrenciler, sonuçlar için MEB'in yapacağı açıklamalara odaklandı. MEB, kayıt yenilme döneminin sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından duyurulacağını aktardı. Peki, bu kapsamda AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Telafi sınavları geçtiğimiz günlerde tamamlanan AÖL'de sınav sonuçları, tüm değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından öğrencilerle paylaşılacak. Normalde iş takviminde 20 Nisan tarihinde açıklanacağı duyurulan sınav sonuçları, telafi sınavı değerlendirmesinin tamamlanmasının ardından erişime açılacak.

KAYIT YENİLEME SONUÇLARDAN HEMEN SONRA

Açık Öğretim Lisesinin merkezi sistem ile yapılan sınavlarının organizasyonu ve değerlendirilmesi Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Açık Öğretim Liselerinin 2017-2018 eğitim öğretim yılı II. dönem sınavının sonuçlarının Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne teslim edilmesinden sonra 2017-2018 eğitim öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme iş ve işlemleri başlatılacak.

2017-2018 eğitim öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme tarihi belirlendikten sonra http://aol.meb.gov.tr internet adresinden öğrencilere duyurulacak.

A kitapçığı soru ve cevap anahtarları için tıklayınız.

T kitapçığı soru ve cevap anahtarları için tıklayınız.

KİTAP İHTİYAÇ MODÜLÜ AÇILDI

Halk Eğitimi Merkezlerinin 2018-2019 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin kitap ihtiyaçlarını belirleyerek  25 Nisan - 11 Mayıs 2018 tarihleri arasında “e-Yaygın Kitap İhtiyaç Modülü” üzerinden sisteme giriş  yapmaları gerekmektedir.

Halk Eğitimi Merkezleri, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi kitap ihtiyaçları için: Mutlaka bu okulların yüz yüze eğitim kurumlarıyla irtibata geçerek, bu kurumlardan aldıkları sayılara göre yukarıda belirtilen tarihlerde “e-Yaygın Kitap İhtiyaç Modülü” üzerinden sisteme giriş yapacaklardır.

Öğretim programlarının değişmesi nedeniyle kitapların tamamı (AOO, AÖL, AÖİHL, MAÖL) sistem üzerinden yeniden istenecektir. Kitap ihtiyaçları yıllık olarak belirtilecektir.

Yüz Yüze eğitim yapan Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin 2018-2019 eğitim öğretim yılında ihtiyaç duyacakları Yüz Yüze Alan Ortak Ders kitapları da;

Kur’an-ı Kerim  (9 – 10 – 11– 12)

Arapça  (9 – 10)

Mesleki Arapça   (11 – 12)

Hitabet ve Mesleki Uygulama   (12)  (Not: Bu ders 11.Sınıflarda okutulmaktadır.)

Tefsir  (11)

Hadis  (10)

“e-Yaygın Kitap İhtiyaç Modülü” üzerinden 25.04.2018 – 11.05.2018 tarihleri arasında istenecektir.

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