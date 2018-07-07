AÖL saat kaçta? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL sınavı saat kaçta sorusu, Açıköğretim Lisesi öğrencileri tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. 3 oturum şeklinde yapılacak olan AÖL sınavının ilk 2 oturumu bugün yapılan sınavlarla gerçekleşti. Sınavın 3. oturumu ise yarın yapılacak. Peki, AÖL saat kaçta? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL sınavının son oturumu için öğrenciler hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Sınavın ilk iki oturumu bugün yapılan sınavlarla birlikte gerçekleşti. Üçüncü oturum ise yarın yapılacak ve öğrenciler son sınava girecekler. Peki, AÖL saat kaçta? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL SINAVI SAAT KAÇTA?
AÖL sınavları 3 oturum şeklinde gerçekleşecek. Sınavın ilk 2 oturumu bugün yapıldı. Sınavın 3. oturumu ise 8 Temmuz Pazar günü saat 9.30'da yapılacak.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açıköğretim Lisesi öğrencileri, bu hafta sonu 3. dönem sonu sınavına girecekler. Sınavdan sonra soru ve cevapları MEB tarafından yayınlanacak. MEB AÖL iş takvimine göre AÖL sınav sonucu 31 Temmuz'da açıklanacak.
AÖL SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
07 - 08 Temmuz 2018 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilecek Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2017-3. Dönem sınav yerleri açıklandı. Sınava katılacak öğrenciler, sistemden öğrenci numarası ve şifrelerini girerek sınav giriş belgelerine ulaşabilirler.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLURUM?
Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;
Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.
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