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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
İHA
21.04.2018 - 12:05, Son Güncelleme:

AÖL mağduru öğrenciler yeniden sınava girdi

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AÖL mağduru öğrenciler yeniden sınava girdi

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarına dörtten fazla dersten katılan öğrenciler, cevap kağıtları eksik basılan dersler için bugün (21 Nisan) yeniden sınava girdi.

31 Mart ve 1 Nisan’da düzenlenen AÖL sınavlarına, dörtten fazla ders için katılan öğrencilerin, cevap kağıtları eksik basıldığı ortaya çıkmıştı. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından telafi sınavlarının düzenlenmesi kararı alındı. Bu durumları AÖL öğrencileri bugün (21 Nisan Cumartesi) eksik basılan derslerden sınava girdi. Sınav mağduru adaylar, sabah saatlerinde sınava girecekleri merkezlere giderek, kontrolleri yapıldıktan sonra 09.30’da sınava girdi.

AÖL mağduru öğrenciler yeniden sınava girdi

‘MAĞDURİYETİMİZ GİDERİLECEK’
Yapılan sınavla mağduriyetlerinin giderileceğini belirten adaylar, “Daha önce sınav ertelendi, ertelenen sınavda da hata yapıldı. Şimdi, o hatanın telafisi için sınava giriyoruz” dediler.

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