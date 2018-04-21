AÖL mağduru öğrenciler yeniden sınava girdi
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarına dörtten fazla dersten katılan öğrenciler, cevap kağıtları eksik basılan dersler için bugün (21 Nisan) yeniden sınava girdi.
31 Mart ve 1 Nisan’da düzenlenen AÖL sınavlarına, dörtten fazla ders için katılan öğrencilerin, cevap kağıtları eksik basıldığı ortaya çıkmıştı. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından telafi sınavlarının düzenlenmesi kararı alındı. Bu durumları AÖL öğrencileri bugün (21 Nisan Cumartesi) eksik basılan derslerden sınava girdi. Sınav mağduru adaylar, sabah saatlerinde sınava girecekleri merkezlere giderek, kontrolleri yapıldıktan sonra 09.30’da sınava girdi.
‘MAĞDURİYETİMİZ GİDERİLECEK’
Yapılan sınavla mağduriyetlerinin giderileceğini belirten adaylar, “Daha önce sınav ertelendi, ertelenen sınavda da hata yapıldı. Şimdi, o hatanın telafisi için sınava giriyoruz” dediler.
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