AÖL ek sınav sonucunda cuma detayı! AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL ek sınav sonuçları için öğrencilerin beklentisi devam ediyor. Eğitim hayatına Milli Eğitim Bakanlığı'nın Açık Öğretim Lisesi üzerinden devam eden öğrenciler, geçtiğimiz haftalarda katıldıkları AÖL ek sınav sonuçları için araştırmalarına başladı. Peki, AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, AÖL ek sınavları için sonuç tarihi ve detaylı bilgiler
AÖL ek sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirme sürecini tamamlamasının ardından öğrencilerin erişimine açılacak. AÖL'den mezun olmak isteyen öğrenciler için fırsat niteliği taşıyan ek sınav sonuçları, kurumun belirlediği takvim dönemi içerisinde açıklanacak? İşte, o tarih hakkında bazı bilgiler
AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL ek sınav sonuçları, bakanlığın okullara gönderdiği belgelere göre 13 Eylül tarihine kadar sisteme işlenecek. Bu bilgiler ışığında sonuçların en geç 13 Eylül Cuma günü açıklanacağı söylenebilir.
Eğitim hayatına AÖL'de devam eden dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için ek sınav düzenlendi. AÖL ek sınavına ait soru ve cevaplar da henüz yayınlanmadı. Konuya ilişkin bir açıklama olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.
AÖL'DEN NASIL MEZUN OLUNUR?
Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;
Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.
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