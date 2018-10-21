AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?
AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı, sınava katılım sağlayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam eden konular arasında yer alıyor. 6 Ekim tarihinde yapılan AÖL ek sınavlarının ardından, katılım sağlayan adaylar beklemeye koyuldu. Peki, AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?
AÖL ek sınav sonuçları, sınavın geçtiğimiz hafta gerçekleştirilmesinin ardından merakla araştırılmaya başlandı. AÖL ek sınav sonuçları, geçtiğimiz yıl yaklaşık 1 ay içerisinde öğrencilerin erişimine açılmıştı. Bu yıl AÖL ek sınavının 6 Ekim tarihinde yapıldığı göz önünde bulundurulursa, AÖL ek sınav sonuçlarının en geç 9 Kasım tarihinde açıklanacağı söylenebilir. Bu durum Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş yoğunluğuna göre erken ya da geç açıklanması şeklinde değişkenlik gösterebilir.
SORULAR VE CEVAPLAR YAYIMLANDI
06 Ekim 2018 tarihinde 2 oturum olarak gerçekleştirilen Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2017/4.dönem (Ek Sınav) soru ve cevap anahtarı açıklandı.
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