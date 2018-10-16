AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL ek sınav sonuçları, birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. 6 Ekim tarihinde gerçekleştirilmesinin ardından sonuçları ile sorgulanmaya başlanan AÖL ek sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirmesini tamamlamasıyla birlikte sorgulanabilecek. Peki, AÖL ek sınav sonuçları ne zaman öğrenilebilecek? İşte, o detaylar
AÖL ek sınav sonuçları, sınavın geçtiğimiz hafta gerçekleştirilmesinin ardından merakla araştırılmaya başlandı.
AÖL ek sınav sonuçları, geçtiğimiz yıl yaklaşık 1 ay içerisinde öğrencilerin erişimine açılmıştı. Bu yıl AÖL ek sınavının 6 Ekim tarihinde yapıldığı göz önünde bulundurulursa, AÖL ek sınav sonuçlarının en geç 9 Kasım tarihinde açıklanacağı söylenebilir. Bu durum Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş yoğunluğuna göre erken ya da geç açıklanması şeklinde değişkenlik gösterebilir.
SORULAR VE CEVAPLAR YAYIMLANDI
06 Ekim 2018 tarihinde 2 oturum olarak gerçekleştirilen Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2017/4.dönem (Ek Sınav) soru ve cevap anahtarı açıklandı.
1. OTURUM soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.
2. OTURUM soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.
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