AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı birçok öğrenci tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. AÖL ek sınavı, 6 Ekim 2018 tarihinde yurdun çeşitli yerlerinde gerçekleşmiş ve binlerce aday sınavlara katılım göstermişti. Peki, AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ek sınavları geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı. AÖL ek sınavlarının tamamlanmasının ardından sınava katılım sağlayan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. Peki, AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL ek sınav sonuçları, geçtiğimiz yıl yaklaşık 1 ay içerisinde öğrencilerin erişimine açılmıştı. Bu yıl AÖL ek sınavının 6 Ekim tarihinde yapıldığı göz önünde bulundurulursa, AÖL ek sınav sonuçlarının en geç 9 Kasım tarihinde açıklanacağı söylenebilir. Bu durum Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş yoğunluğuna göre erken ya da geç açıklanması şeklinde değişkenlik gösterebilir.
EK SINAV YAPILAN İL MERKEZLERİ
Sıra No
İl Adı
Sıra No
İl Adı
1
Adana
17
Kayseri
2
Ankara
18
Kocaeli
3
Antalya
19
Konya
4
Aydın
20
Malatya
5
Balıkesir
21
Manisa
6
Bursa
22
Mardin
7
Denizli
23
Mersin
8
Diyarbakır
24
Muğla
9
Erzurum
25
Ordu
10
Eskişehir
26
Sakarya
11
Gaziantep
27
Samsun
12
Hatay
28
Şanlıurfa
13
İstanbul
29
Sivas
14
İzmir
30
Tekirdağ
15
Kahramanmaraş
31
Trabzon
16
Karabük
32
Van
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