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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
06.10.2018 - 09:31, Son Güncelleme:

AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim Lisesi'nin 32 il merkezinde gerçekleştirdiği AÖL ek sınavları için sorgulamalar devam ediyor. Üniversite sınavını kazanan ve kayıt hakkı elde etmesinde lise derslerine takılan vatandaşların da katılım sağlayacağı AÖL ek sınavı, 6 Ekim tarihinde iki oturum üzerinde gerçekleşecek. Peki, AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, 6 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan sınavın ardından sıkça sorulmaya başlanacak. Binlerce kişinin 32 il merkezinde katılım sağlayacağı AÖL ek sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirmelerini tamamlamalarının ardından açıklanacak. Peki, AÖL ek sınav sonuçları ne zaman erişime açılacak? İşte, merak edilen konu hakkında bazı bilgiler

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL ek sınav sonuçları, geçtiğimiz yıl yaklaşık 1 ay içerisinde öğrencilerin erişimine açılmıştı. Bu yıl AÖL ek sınavının 6 Ekim tarihinde yapıldığı göz önünde bulundurulursa, AÖL ek sınav sonuçlarının en geç 9 Kasım tarihinde açıklanacağı söylenebilir. Bu durum Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş yoğunluğuna göre erken ya da geç açıklanması şeklinde değişkenlik gösterebilir.

EK SINAV YAPILAN İL MERKEZLERİ

Sıra No

İl Adı

Sıra No

İl Adı

1

Adana

17

 Kayseri

2

Ankara

18

 Kocaeli

3

Antalya

19

 Konya

4

Aydın

20

 Malatya

5

Balıkesir

21

 Manisa

6

Bursa

22

 Mardin

7

Denizli

23

 Mersin

8

Diyarbakır

24

 Muğla

9

Erzurum

25

 Ordu

10

Eskişehir

26

 Sakarya

11

Gaziantep

27

 Samsun

12

Hatay

28

 Şanlıurfa

13

İstanbul

29

Sivas

14

İzmir

30

Tekirdağ

15

Kahramanmaraş

31

 Trabzon

16

Karabük

32

 Van

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