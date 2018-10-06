AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açıköğretim Lisesi'nin 32 il merkezinde gerçekleştirdiği AÖL ek sınavları için sorgulamalar devam ediyor. Üniversite sınavını kazanan ve kayıt hakkı elde etmesinde lise derslerine takılan vatandaşların da katılım sağlayacağı AÖL ek sınavı, 6 Ekim tarihinde iki oturum üzerinde gerçekleşecek. Peki, AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, 6 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan sınavın ardından sıkça sorulmaya başlanacak. Binlerce kişinin 32 il merkezinde katılım sağlayacağı AÖL ek sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirmelerini tamamlamalarının ardından açıklanacak. Peki, AÖL ek sınav sonuçları ne zaman erişime açılacak? İşte, merak edilen konu hakkında bazı bilgiler
AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL ek sınav sonuçları, geçtiğimiz yıl yaklaşık 1 ay içerisinde öğrencilerin erişimine açılmıştı. Bu yıl AÖL ek sınavının 6 Ekim tarihinde yapıldığı göz önünde bulundurulursa, AÖL ek sınav sonuçlarının en geç 9 Kasım tarihinde açıklanacağı söylenebilir. Bu durum Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş yoğunluğuna göre erken ya da geç açıklanması şeklinde değişkenlik gösterebilir.
EK SINAV YAPILAN İL MERKEZLERİ
Sıra No
İl Adı
Sıra No
İl Adı
1
Adana
17
Kayseri
2
Ankara
18
Kocaeli
3
Antalya
19
Konya
4
Aydın
20
Malatya
5
Balıkesir
21
Manisa
6
Bursa
22
Mardin
7
Denizli
23
Mersin
8
Diyarbakır
24
Muğla
9
Erzurum
25
Ordu
10
Eskişehir
26
Sakarya
11
Gaziantep
27
Samsun
12
Hatay
28
Şanlıurfa
13
İstanbul
29
Sivas
14
İzmir
30
Tekirdağ
15
Kahramanmaraş
31
Trabzon
16
Karabük
32
Van
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