AÖL ek sınav ne zaman yapılacak?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Eğitim
01.10.2018 - 18:23, Son Güncelleme:

AÖL ek sınav ne zaman yapılacak?

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AÖL ek sınav ne zaman yapılacak?

AÖL ek sınav ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı Açıköğretim Lisesi öğrencileri tarafından araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Mezun olamayan öğrencilerin gireceği AÖL ek sınavlarının tarihleri belli oldu. Peki, AÖL ek sınav ne zaman yapılacak?

Eğitim hayatına AÖL'de devam eden, dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için ek sınav düzenlenecek. Öğrencilerin Ek Sınava girebilmesi için katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra kayıt yenileme işlemi otomatik olarak yapılmayacağından dolayı MUTLAKA Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek, öğrencilik durumlarını Ek Sınav için aktif duruma getirmeleri ve ek listede bulunan sınav merkezlerinden birini seçmeleri gerekiyor.

Dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için; Ek Sınav Tarihi: 06 Ekim 2018, Ek Sınav Başvuru Tarihleri: 11-18 Eylül 2018, Ek Sınav Ders Seçimi: 13 – 18 Eylül 2018, Katılım Bedeli: 30 TL olarak belirlendi.

AÖL'DEN KONUYA DAİR YAPILAN AÇIKLAMA İÇİN TIKLAYIN

EK SINAV YAPILACAK İL MERKEZLERİ

Sıra No

İl Adı

Sıra No

İl Adı

1

Adana

17

 Kayseri

2

Ankara

18

 Kocaeli

3

Antalya

19

 Konya

4

Aydın

20

 Malatya

5

Balıkesir

21

 Manisa

6

Bursa

22

 Mardin

7

Denizli

23

 Mersin

8

Diyarbakır

24

 Muğla

9

Erzurum

25

 Ordu

10

Eskişehir

26

 Sakarya

11

Gaziantep

27

 Samsun

12

Hatay

28

 Şanlıurfa

13

İstanbul

29

Sivas

14

İzmir

30

Tekirdağ

15

Kahramanmaraş

31

 Trabzon

16

Karabük

32

 Van

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