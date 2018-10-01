AÖL ek sınav ne zaman yapılacak?
AÖL ek sınav ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı Açıköğretim Lisesi öğrencileri tarafından araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Mezun olamayan öğrencilerin gireceği AÖL ek sınavlarının tarihleri belli oldu. Peki, AÖL ek sınav ne zaman yapılacak?
Eğitim hayatına AÖL'de devam eden, dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için ek sınav düzenlenecek. Öğrencilerin Ek Sınava girebilmesi için katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra kayıt yenileme işlemi otomatik olarak yapılmayacağından dolayı MUTLAKA Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek, öğrencilik durumlarını Ek Sınav için aktif duruma getirmeleri ve ek listede bulunan sınav merkezlerinden birini seçmeleri gerekiyor.
Dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için; Ek Sınav Tarihi: 06 Ekim 2018, Ek Sınav Başvuru Tarihleri: 11-18 Eylül 2018, Ek Sınav Ders Seçimi: 13 – 18 Eylül 2018, Katılım Bedeli: 30 TL olarak belirlendi.
AÖL'DEN KONUYA DAİR YAPILAN AÇIKLAMA İÇİN TIKLAYIN
EK SINAV YAPILACAK İL MERKEZLERİ
Sıra No
İl Adı
Sıra No
İl Adı
1
Adana
17
Kayseri
2
Ankara
18
Kocaeli
3
Antalya
19
Konya
4
Aydın
20
Malatya
5
Balıkesir
21
Manisa
6
Bursa
22
Mardin
7
Denizli
23
Mersin
8
Diyarbakır
24
Muğla
9
Erzurum
25
Ordu
10
Eskişehir
26
Sakarya
11
Gaziantep
27
Samsun
12
Hatay
28
Şanlıurfa
13
İstanbul
29
Sivas
14
İzmir
30
Tekirdağ
15
Kahramanmaraş
31
Trabzon
16
Karabük
32
Van
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