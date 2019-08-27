AÖL ders seçimi ne zaman yapılacak? AÖL kayıt yenileme tarihleri
AÖL kayıt yenileme süreci kapsamında ders seçimi yapmak isteyen binlerce öğrenci, konuyla ilgili internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. AÖL kayıt yenileme tarihleri için detaylara resmi internet sitesi üzerinden yer veren Açıköğretim Lisesi, konuyla ilgili detaylı bilgileri yayımladı. Peki, AÖL ders seçimi ne zaman yapılacak ve kayıt yenileme hangi gün son bulacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
AÖL kayıt yenileme süreci kapsamında ders seçimi yapacak olan öğrenciler, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. Peki, AÖL ders seçimi nasıl yapılabilecek ve kayıt yenileme süreci ne zaman sona erecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
AÖL DERS SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖL ders seçimleri, kayıt yenileme sürecini tamamlayan öğrenciler tarafından öğrenci numarası ve şifre ile giriş yapılarak tamamlanacak. Ders seçme işlemleri en geç 4 Ekim tarihine kadar sürecek.
Ders seçme işlemi, sistemde yer alan "Ders Seçme ve Kayıt Yenileme İşlemleri” menüsü altında yer alan “Ders Seçme İşlemi“ seçeneğinden yapılacak.
Süresi içerisinde ders seçme işlemini yapmayan/yapamayan öğrencilerin ders seçme işlemleri sistem tarafından yapılacak.
Ders seçimi yapan öğrenci sistem üzerinden seçmiş olduğu derslerin listesi ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kitaplarını alacak.
DERS SEÇİM EKRANINA GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
KAYIT YENİLEME NE ZAMANA KADAR YAPILABİLECEK?
1. Dönem Kayıt Yenileme Başvuru Tarihleri: 21/08/2019 – 27/09/2019 tarihleri arasında alınacak.
2. Dönem Mazeretli Kayıt Yenileme Başvuru Tarihleri: 28/09/2019 – 04/10/2019 tarihleri arasında alınacak.
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