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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
27.08.2019 - 11:54, Son Güncelleme:/

AÖL ders seçimi ne zaman yapılacak? AÖL kayıt yenileme tarihleri

AÖL kayıt yenileme süreci kapsamında ders seçimi yapmak isteyen binlerce öğrenci, konuyla ilgili internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. AÖL kayıt yenileme tarihleri için detaylara resmi internet sitesi üzerinden yer veren Açıköğretim Lisesi, konuyla ilgili detaylı bilgileri yayımladı. Peki, AÖL ders seçimi ne zaman yapılacak ve kayıt yenileme hangi gün son bulacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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AÖL kayıt yenileme süreci kapsamında ders seçimi yapacak olan öğrenciler, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. Peki, AÖL ders seçimi nasıl yapılabilecek ve kayıt yenileme süreci ne zaman sona erecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

AÖL DERS SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖL ders seçimleri, kayıt yenileme sürecini tamamlayan öğrenciler tarafından öğrenci numarası ve şifre ile giriş yapılarak tamamlanacak. Ders seçme işlemleri en geç 4 Ekim tarihine kadar sürecek.

Ders seçme işlemi, sistemde yer alan "Ders Seçme ve Kayıt Yenileme İşlemleri” menüsü altında yer alan “Ders Seçme İşlemi“ seçeneğinden yapılacak. 

Süresi içerisinde ders seçme işlemini yapmayan/yapamayan öğrencilerin ders seçme işlemleri sistem tarafından yapılacak.

Ders seçimi yapan öğrenci sistem üzerinden seçmiş olduğu derslerin listesi ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kitaplarını alacak.

DERS SEÇİM EKRANINA GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

KAYIT YENİLEME NE ZAMANA KADAR YAPILABİLECEK?

1. Dönem Kayıt Yenileme Başvuru Tarihleri: 21/08/2019 – 27/09/2019 tarihleri arasında alınacak.

2. Dönem Mazeretli Kayıt Yenileme Başvuru Tarihleri: 28/09/2019 – 04/10/2019 tarihleri arasında alınacak.

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