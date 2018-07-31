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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
31.07.2018 - 10:01, Son Güncelleme:

AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı | Açık lise sınav sonucu sorgulama

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AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı | Açık lise sınav sonucu sorgulama

Mili Eğitim Bakanlığı tarafından 7- 8 Temmuz tarihinde üç oturum olarak yapılan AÖL üçüncü dönem sınavının sonuçları açıklandı. Günlerdir heyecanla beklenen AÖL sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından AÖL öğrencileri, sınav sonuçlarını nasıl öğrenebileceklerini sorguluyor. Peki, AÖL sınav sonuçları nereden öğrenilir? Açık lise sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

Eğitim hayatına Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) devam eden on binlerce öğrencinin merakla beklediği AÖL üçüncü dönem sınavı sonuçları, MEB tarafından adayların erişimine açıldı. Adaylar kendilerine ait sonuçları "http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" adresi üzerinden sorgulayabilecek. İşte, AÖL sınav sonucu sorgulama sayfası...

AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen AÖL üçüncü dönem sınavlarının ardından binlerce adayın gözü AÖL sınav sonuçları açıklamasına çevrilmişti. Beklenen haber geldi heyecanla beklenen sonuçlar adayların erişimine açıldı. Bakanlık yaptığı açıklamada; "07- 08 Temmuz 2018 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilen 2017/3.dönem sınav sonuçları açıklanmıştır. Öğrencilerimiz numaralarını ve şifrelerini Sisteme girerek sınav sonucunu öğrenebilirler." ifadelerini kullandı.

Sınava katılım sağlayan adaylar T.C. kimlik numaralarıyla kendilerine ait sonuçları sorgulayabilir. İnternette söz konusu sınavın sonuçları hakkında araştırma yapan binlerce aday, sonuç sorgulama sayfasına giriş yapmak istiyor. İşte, MEB AÖL sınavı sonuç sorgulama sayfası...

AÖL SINAV SONUCUNUZU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL DİPLOMASI NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.

Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.

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