AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı | Açık lise sınav sonucu sorgulama
Mili Eğitim Bakanlığı tarafından 7- 8 Temmuz tarihinde üç oturum olarak yapılan AÖL üçüncü dönem sınavının sonuçları açıklandı. Günlerdir heyecanla beklenen AÖL sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından AÖL öğrencileri, sınav sonuçlarını nasıl öğrenebileceklerini sorguluyor. Peki, AÖL sınav sonuçları nereden öğrenilir? Açık lise sınav sonuçları nasıl sorgulanır?
Eğitim hayatına Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) devam eden on binlerce öğrencinin merakla beklediği AÖL üçüncü dönem sınavı sonuçları, MEB tarafından adayların erişimine açıldı. Adaylar kendilerine ait sonuçları "http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" adresi üzerinden sorgulayabilecek. İşte, AÖL sınav sonucu sorgulama sayfası...
AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA
Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen AÖL üçüncü dönem sınavlarının ardından binlerce adayın gözü AÖL sınav sonuçları açıklamasına çevrilmişti. Beklenen haber geldi heyecanla beklenen sonuçlar adayların erişimine açıldı. Bakanlık yaptığı açıklamada; "07- 08 Temmuz 2018 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilen 2017/3.dönem sınav sonuçları açıklanmıştır. Öğrencilerimiz numaralarını ve şifrelerini Sisteme girerek sınav sonucunu öğrenebilirler." ifadelerini kullandı.
Sınava katılım sağlayan adaylar T.C. kimlik numaralarıyla kendilerine ait sonuçları sorgulayabilir. İnternette söz konusu sınavın sonuçları hakkında araştırma yapan binlerce aday, sonuç sorgulama sayfasına giriş yapmak istiyor. İşte, MEB AÖL sınavı sonuç sorgulama sayfası...
AÖL SINAV SONUCUNUZU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
AÖL DİPLOMASI NASIL VE NEREDEN ALINIR?
Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.
Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle