AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak?
Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen yaz okulu sınavları, öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer almaya devam ediyor. 24-28 Haziran tarihleri arasında kayıtları alınan yaz okulu için öğrenciler en fazla 5 ders seçebildi. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında Anadolu Üniversitesi'nden alınan bazı bilgiler
AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak sorusu, gün içerisinde birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediliyor. Toplam 11 hafta sürecek olan yaz okulu döneminin ardından dönem sonu sınavları gerçekleştirilecek. Peki, yaz okulu ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖF'ün belirlediği takvime göre yaz okulu sınavları 14-15 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Tek sınav olarak gerçekleştirilecek olan bu sınavın başarı notuna katkısı %100 olacak.
Üç Ders Sınav hakkı olan öğrenci, isterse yaz okuluna kayıt yaptırabilir ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencinin Üç Ders Sınavına katılma hakkı yoktur.
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