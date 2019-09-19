AÖF yaz okulu sınav soruları yayınlandı – AÖF sınav sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi’nin AÖF öğrencilerine bu yıl ilk kez uyguladığı yaz okulu sınavı 15 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşti. Sınav hazırlık sürecini geride bırakan özellikle mezun durumundaki açıköğretimliler, şimdi heyecanla AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
15 Eylül Pazar günü gerçekleşen AÖF yaz okulu sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı. Yaz okulu bir öğretim döneminde 45 kredilik ders alıp tek dersi kalanlara, dönemlik ders seçme şartlarından geçmiş öğretim yıllarında bazı dersleri alıp başarısız olan ancak mevcut öğretim yılında başarısız olduğu dersi alamayanlara mezuniyetleri için avantaj sağlıyor. Peki, öğrenciler için önemli bir fırsat olan AÖF yaz okulu sınavının sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açıköğretim Sistemindeki Sınav Sonuçlarının açıklanması ile ilgili kesin bir tarih belirtilmemektedir.
Ara ve Dönem Sonu yapılan sınavların sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren (en geç) 15 iş günü içinde https://aof.anadolu.edu.tr adresinden açıklanmaktadır. Yaz Okulu Sınavı sınav sonuçlarının ise daha kısa bir sürede açıklanması beklenmektedir.
AÖF YAZ OKULU SINAV SORULARI İÇİN TIKLAYIN
Yaz okulu başarı değerlendirmesi nasıl yapılır?
Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100’dür.
Yaz okulunda yapılacak sınava kimler giremez?
Güz veya Bahar dönemine bakılmaksızın girmiş olduğu son sınavında kopya nedeniyle sınavı/sınavları geçersiz sayılan öğrenci yaz okuluna kayıt yaptırabilir. Ancak kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav yaz okulu sınavı olacağı için sınava giremez.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle