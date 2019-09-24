AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak? Sorular yayında!
Öğrencilerin merakla beklediği AÖF yaz okulu sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak. 15 Eylül Pazar günü sınava giren öğrenciler, AÖF yaz okulu sınav sonuçları için beklentilerine başladı. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi tarafından ne zaman açıklanacak? İşte, yaz okulu sınav sonuçları hakkında merak edilen bazı bilgiler
AÖF yaz okulu sınav sonuçları, günün en çok araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediliyor. Sınavın üzerinden 1 haftadan fazla zamanın geçmesiyle birlikte sonuçlara odaklanan öğrenciler, AÖF yaz okulu sınav sonuçları için sorgulamalarına başladı. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak olan sonuç açıklama tarihi hakkında bazı bilgiler
AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF yaz okulu sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi'nin belirlediği tarihlerde açıklanacak. AÖF'ün en fazla 15 gün sonuç açıklama süreci düşünülürse, sonuçların 30 Eylül tarihine erişime açılacağı söylenebilir.
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YAZ OKULU MAZERET SINAVI YAPILACAK MI?
Yaz okuluna kayıt yaptıran ancak her ne sebeple olursa olsun sınavlara katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.
MEZUNİYET HAKKI KAZANANLARIN BELGELERİ NASIL DÜZENLENİR?
Yaz okulunda aldıkları ve başardıkları derslerle mezun olma hakkı kazanan öğrenciler ilgili Yaz Okulu Sınavı sonunda mezun sayılırlar. Diplomalar buna göre düzenlenir.
DERSİ KALANLAR NE YAPACAK?
Yaz okulu sonunda dersiniz kaldıysa dersiniz hangi döneme ait ise o dönemde almanız gerekmektedir.
İTİRAZLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Sınava ve sorulara yapılacak itirazlar 3 iş günü (16-18 Eylül 2019) içinde https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümünden (T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile) yapılacaktır. 18 Eylül 2019 23:59 tarihinden sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmamaktadır.
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